Fußball Landesliga: Die TSG Balingen II erspielt sich drei Matchbälle

TuS Ergenzingen – TSG Balingen II 2:4 (0:3). Die TSG Balingen II hat die nächste große Hürde auf dem Weg zur Meisterschaft genommen. Beim TuS Ergenzingen setzte sich der Tabellenführer der Fußball-Landesliga verdient mit 4:2 durch und kann bereits am kommenden Sonntag den Titel perfekt machen. Drei Spieltage vor Saisonende beträgt der Vorsprung auf Verfolger SG Empfingen komfortable acht Punkte. Dabei sah es lange nach einem ungefährdeten Nachmittag für die Balinger aus. Die Mannschaft von Trainer Philipp Wolf präsentierte sich in der ersten Halbzeit konzentriert, spielfreudig und konsequent in der Chancenverwertung. Bereits nach zwölf Minuten brachte Dustin Fritz die Gäste nach einem Eckball in Führung. Balingen blieb am Drücker und legte nach: Nach einem sauber ausgespielten Angriff setzte sich die TSG über die linke Seite durch, ehe Bastian Berger aus rund 20 Metern überlegt ins lange Eck zum 2:0 traf (25.). Die Gäste kontrollierten das Spiel klar und hätten zur Pause sogar noch höher führen können. Das 3:0 fiel schließlich in der 33. Minute: Noah Braun marschierte über die rechte Seite bis zur Grundlinie und fand Noah Neff, der nur noch den Fuß hinhalten musste.

„Wenn es zur Halbzeit 4:0 oder 5:0 steht, kann sich niemand beschweren“, bilanzierte Wolf später treffend.

Doch Fußball wäre nicht Fußball ohne seine verrückten Wendungen. Nach dem Seitenwechsel verlor die TSG für rund 15 bis 20 Minuten völlig den Faden. Ergenzingen witterte seine Chance und kam durch Nico Gulde zurück ins Spiel. Erst traf er in der 52. Minute zum 1:3, nur acht Minuten später war die Partie nach einer weiteren starken Einzelaktion des TuS-Angreifers zum 2:3 plötzlich wieder völlig offen.

„Wahrscheinlich dachten wir, dass das von alleine weitergeht. Diese Phase haben wir verschlafen und waren zu passiv“, analysierte Wolf selbstkritisch. Die passende Antwort ließ jedoch nicht lange auf sich warten. Balingen fand nach dem Anschlusstreffer wieder Zugriff, stabilisierte sich und stellte in der 79. Minute den alten Abstand wieder her. Nach einem Doppelpass über die rechte Seite stand erneut Bastian Berger goldrichtig und traf zum entscheidenden 4:2.

Mit nun 71 Punkten hat die TSG II die Tür zur Meisterschaft weit aufgestoßen. Am Sonntag kommt es nun zum großen Showdown gegen den Tabellendritten SV Zimmern. Mit einem Sieg kann Balingen aus eigener Kraft den Landesliga-Titel perfekt machen. „Dass wir drei Spieltage vor Schluss die Chance haben, Meister zu werden, ist etwas Unglaubliches“, sagte Wolf. TSG Balingen II: Dogan – Knobloch, Fritz, Braun (61. Gaiser), Berger (90.+2 Leoniello), Thomaidis, König, Barth (64. Draskovic), Feher, Inan (87. Kieninger), Neff (90.+2 Quartey).

VfL Pfullingen – TSV Harthausen/Scher 5:1 (4:0). Nichts zu holen gab es für die abstiegsbedrohten Scher-Kicker in Pfullingen. „Der Sieg des VfL ist verdient. Wir haben vor allem im ersten Abschnitt eine ganz schwache Leistung gezeigt, jeder Einzelne. Wir hatten keinen Zugriff, keine Ordnung und haben offensiv nicht stattgefunden“, bilanzierte TSV-Spielertrainer Patrick Bach. Die ersatzgeschwächten Gäste gerieten früh in Rückstand: Lukas Klemenz erzielte das 1:0 für Pfullingen (8.). In der Folge dominierte der VfL klar das Geschehen. Ein Dreifachschlag durch Roman Schubmann (32., 34.) und Alex-Eusebiu Ripas (35.) stellte noch vor der Pause auf 4:0 und sorgte für die Vorentscheidung.

Nach dem Seitenwechsel erhöhte Tom Ankele auf 5:0 (58.). Der Ehrentreffer der Scher-Kicker fiel erst in der Schlussminute und hatte kuriosen Charakter: Marcelo Nogueira spielte aus rund 30 Metern zu seinem Torwart zurück, der jedoch außerhalb der idealen Position stand, der Ball rollte unglücklich ins eigene Tor zum 1:5-Endstand (90.). Damit bleibt Harthausen mit 27 Punkten auf einem direkten Abstiegsplatz und hat noch drei Spiele Zeit, das Ruder herumzureißen. „Wir werden jetzt nicht den Kopf in den Sand stecken. Dennoch müssen wir uns deutlich steigern, wenn wir gegen Empfingen punkten wollen“, so Bach. TSV Harthausen: Reinhardt – F. Maier, Gauggel (49. Geng), L. Maier (71. Küssner), Rösch, Dahlke, Abt, Balci, Czopiak (78. A. Maier), Koch (63. Bach), Gratz (46. Zorlu). SV Zimmern – FC 07 Albstadt 1:2 (0:2). Als klarer Außenseiter in die Partie gestartet, sorgten die Blau-Weißen beim Ligadritten für eine Überraschung. Die abstiegsbedrohten Gäste gingen durch Dominick Mitrenga verdient mit 1:0 in Führung (15.). Albstadt legte vor der Pause nach, als Luigi Crincoli das 2:0 erzielte (29.). In der Folge verpassten es die Gäste jedoch, frühzeitig für die Entscheidung zu sorgen Nach der Pause bemühte sich Zimmern mehr und kam durch Jannik Thieringer noch zum 1:2 (67.). Mehr als Ergebniskosmetik war dies jedoch nicht. Große Erleichterung beim FC 07 nach dem Schlusspfiff: Nach sieben sieglosen Spielen durfte sich das Team endlich wieder über einen „Dreier“ freuen. Zufrieden zeigte sich FC07-Trainer Samed Akbaba: „Kompliment an meine Mannschaft, das war ein verdienter Sieg. Die Jungs haben über die gesamten 90 Minuten eine konzentrierte und starke Leistung gezeigt. Wir waren von Beginn an präsent, haben diszipliniert gearbeitet und uns offensiv immer wieder gute Chancen erspielt. Besonders gefallen haben mir die Einstellung und der Einsatzwille, jeder hat für den anderen gearbeitet und den Matchplan konsequent umgesetzt.“ Bei noch drei verbleibenden Spielen und sieben Punkten Rückstand auf das rettende Ufer ist der Klassenerhalt für den FC 07 aber kaum noch realistisch. FC 07 Albstadt: Leitenberger – A. Dzaferi (90. N. Dzaferi), Güngör, Rodriguez, S. Cetin, Fischer, Matur, Mitrenga (81.Nikoletic), Bacher, Moser, Crincoli (85. Bradara).