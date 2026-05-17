Fußball Landesliga: Die TSG Balingen II erspielt sich drei Matchbälle

Dem FC 07 Albstadt gelingt ein Überraschungssieg beim SV Zimmern. Der TSV Harthausen/Scher ist im Gastspiel beim VfL Pfullingen chancenlos.
TuS Ergenzingen – TSG Balingen II 2:4 (0:3). Die TSG Balingen II hat die nächste große Hürde auf dem Weg zur Meisterschaft genommen. Beim TuS Ergenzingen setzte sich der Tabellenführer der Fußball-Landesliga verdient mit 4:2 durch und kann bereits am kommenden Sonntag den Titel perfekt machen. Drei Spieltage vor Saisonende beträgt der Vorsprung auf Verfolger SG Empfingen komfortable acht Punkte. Dabei sah es lange nach einem ungefährdeten Nachmittag für die Balinger aus. Die Mannschaft von Trainer Philipp Wolf präsentierte sich in der ersten Halbzeit konzentriert, spielfreudig und konsequent in der Chancenverwertung. Bereits nach zwölf Minuten brachte Dustin Fritz die Gäste nach einem Eckball in Führung. Balingen blieb am Drücker und legte nach: Nach einem sauber ausgespielten Angriff setzte sich die TSG über die linke Seite durch, ehe Bastian Berger aus rund 20 Metern überlegt ins lange Eck zum 2:0 traf (25.). Die Gäste kontrollierten das Spiel klar und hätten zur Pause sogar noch höher führen können. Das 3:0 fiel schließlich in der 33. Minute: Noah Braun marschierte über die rechte Seite bis zur Grundlinie und fand Noah Neff, der nur noch den Fuß hinhalten musste.