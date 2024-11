Fußball Landesliga: Derbysieg für VfB Bösingen

1 Einen folgenschweren Patzer erlaubten sich Marco Lenz (links= und der SV Seedorf im Derby beim VfB Bösingen, den Marius Beite zum 1:0-Sieg der Gastgeber in der Nachspielzeit ausnutzte. Foto: Bernd Müller

Ein folgenschwerer Patzer der Hintermannschaft des SV Seedorf führt zum entscheidenden Treffer durch Marius Beiter zum Sieg der Gastgeber. Was war passiert: Seedorfs Spieler dachten es gibt Abstoß. Föll spielt in Richtung von Keeper Moritz Karcher. Bösingens Marius Beiter sprintete dazwischen und trifft.









Link kopiert



VfB Bösingen - SV Seedorf 1:0 (0:0). Was war passiert: Es liefen die letzten Sekunden als nahe der Seedorfer Eckfahne Harry Föll und Marco Lenz einen Ball ins Aus trudeln lassen wollten. Dabei schubste Niklas Wulle Lenz um - der Schiri ahndete Freistoß, zeigte dies auch an. Seedorfs Spieler dachten es gibt Abstoß. Föll spielt in Richtung von Keeper Moritz Karcher. Bösingens Marius Beiter schaltete schnell, sprintete dazwischen und schoss die Kugel zum viel umjubelten 1:0-Siegtor in die Maschen.