Fußball Landesliga-Derby: VfB Bösingen trifft SV Zimmern

Derbyfieber auf den „Bruckäcker: Der VfB Bösingen erwartet den SV Zimmern und möchte seine Bilanz aufbessern.
Es ist angerichtet: Die beliebten Bösinger Bratwürste warten schon weit vor dem Anpfiff auf die Fans, beide Teams sind bis in die Haarspitzen motiviert. Die Formkurven zeigen nach oben. Mit 19:23-Punkten können die Hausherren den Abstand verringern, die Gäste wiederum ihren vierten Platz festigen. Vor allem die Derbysiege der vergangenen Woche haben Bösingen (2:1 gegen Seedorf) und Zimmern (4:1 gegen Tuttlingen, 3:0 gegen Schwenningen) für dieses Duell in Stimmung gebracht.