Elias Bürkle spielte mit dem Führungstreffer nach 24 Minuten den Türöffner, Johannes Fleischle nach gut einer Stunde und Tom Gutekunst in der Schlussphase stellten einen 3:0-Sieg sicher.

SV Nehren – VfL Nagold 0:3 (0:1). Mit dem Sieg bleiben die Nagolder bis auf Weiteres am Spitzenreiter FC Rottenburg dran, der beim 2:2-Unentschieden beim SV Croatia Reutlingen zwei Punkte von seinem Vorsprung eingebüßt hat.

Empfingen mit Mühe

Auch die SG Empfingen hatte mit dem 3:3 beim BSV 07 Schwenningen zwei Punkte liegenlassen, was dem VfL Nagold natürlich die Möglichkeit bot, den Tabellenzweiten aufgrund der besseren Torbilanz zu überholen.

Sofort präsent

Der VfL Nagold war in Nehren gut ins Spiel gekommen, war von Beginn an präsent und hatte sich gleich einige gute Möglichkeiten erspielt. Das tat dem Selbstvertrauen der Schuon-Elf, die mit den Routiniers Jan Beifuß und Elias Bürkle aufgelaufen war, sichtlich gut.

Führungstreffer als gutes Beispiel

Als Beispiel darf der Führungstreffer gewertet werden, den sich der VfL nach Ballverlust am eigenen Strafraum mit Rückgewinnung und Umschaltspiel über Johannes Fleischle, Jan Beifuß bis zum Abschluss durch Bürkle erkämpft hatte.

„In Folge haben wir uns richtig gut präsentiert“, blickte Marcel Schuon auf Chancen von Matthias Rauser und Jonny Rothfuß, vergaß dabei aber nicht Maksim Hoelper, der den VfL bei den SVN-Chancen im Spiel gehalten hatte.

Nach der Pause spielte der VfL etwas defensiver, versuchte den Gastgeber aus der Defensive zu locken. Das gelang mit dem 2:0 durch Johannes Fleische aus einem „Gestochere“ am langen Pfosten heraus.

Trainer analysiert

„Wir hatten zu diesem Zeitpunkt schon genügend Möglichkeiten“, war Schuon die Entstehung des Treffers egal. Mit Jürgen Schechinger und Tom Gutekunst brachte dieser in der Schlussphase nochmals einen Offensivschub. Mit Erfolg, der junge Nachwuchsstürmer, der einige Spiele in der Startelf gestanden hatte, machte in der 83. Minute nach Umschaltspiel über Robin Braun mit seinem Tor zum 3:0 den fünften „Dreier“ perfekt.

Trainerstimme

Marcel Schuon (VfL Nagold): „Der Sieg war heute aufgrund der vielen Chancen hoch verdient, auch wenn der SV Nehren ein paar Möglichkeiten hatte, wir bleiben weiter in der Rolle des Jägers“.

Die Statistik

VfL Nagold: Maksim Hoelper (Tor), Marc Rück, Nick Schweizer, Perparim Halimi (77. Tom Gutekunst), Jeremie Arlt (14. Marius Hogg), Johannes Fleischle, Jonny Rothfuß (61. Nico Gaiser), Burak Tastan, Matthias Rauser (77. Jürgen Schechinger), Jan Beifuß (61. Robin Braun), Elias Bürkle.

Tore: 0:1 (24.) Elias Bürkle, 0:2 (61.) Johannes Fleischle, 0:3 (83.) Tom Gutekunst.

Schiedsrichter: Jürgen Hinderhoher – Ingo Grieser – Michael Braunger.

Zuschauer: 130.