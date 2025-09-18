Fußball-Landesliga: Der SV Weil will nichts erzwingen
Marvin Stöhr fehlt dem SV Weil urlaubsbedingt.. Foto: Archivfoto: Hubbs

Der SV Weil gastiert nach der bitteren Derby-Niederlage gegen Wittlingen (2:3) beim FC 08 Tiengen. Anstoß ist am Sonntag um 13.30 Uhr.

Bereits in der Vorsaison war es immer wieder ein Manko des SV Weil, die PS auch gegen die Mannschaften aus der unteren Tabellenhälfte auf den Platz zu bringen. So geschah es nun auch am vergangenen Wochenende bei der 2:3-Niederlage im Lokalderby mit dem FC Wittlingen, welches der SV Weil eigentlich über weite Strecken kontrolliert hatte. „Es ist ja nicht so, dass wir schlechte Spiele abliefern. Wir schaffen es aber einfach nicht, sie konzentriert zu Ende zu spielen. Wir dürfen nichts erzwingen wollen“, so SVW-Coach Andreas Schepperle.

 

Nun steht für die Grenzstädter am kommenden Sonntag (13.30 Uhr) das Duell mit dem FC 08 Tiengen an. Zwar sind die 08er, die in der Vorsaison auf Platz vier abschlossen, als ein Anwärter auf einen der ersten fünf Plätze in die Spielzeit gestartet, finden sich aber kurz vor Spieltag sechs mit nur zwei Punkten am Tabellenende wieder.

Nach dem Ende der Ära von Trainer Erkan Kanli scheint der Neustart unter Neu-Coach Giuseppe Stabile schwerer als zunächst erwartet. Schepperle mahnt zur Vorsicht: „Ich schätze den FC Tiengen trotz des Tabellenplatzes als starken Gegner ein, dazu spielen sie auf heimischem Platz.“

Beim Gastspiel im Langenstein-Stadion müssen die Blau-Weißen urlaubsbedingt auf Marvin Stöhr verzichten.

 