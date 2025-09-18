Fußball-Landesliga: Der SV Weil will nichts erzwingen

1 Marvin Stöhr fehlt dem SV Weil urlaubsbedingt.. Foto: Archivfoto: Hubbs Der SV Weil gastiert nach der bitteren Derby-Niederlage gegen Wittlingen (2:3) beim FC 08 Tiengen. Anstoß ist am Sonntag um 13.30 Uhr.







Bereits in der Vorsaison war es immer wieder ein Manko des SV Weil, die PS auch gegen die Mannschaften aus der unteren Tabellenhälfte auf den Platz zu bringen. So geschah es nun auch am vergangenen Wochenende bei der 2:3-Niederlage im Lokalderby mit dem FC Wittlingen, welches der SV Weil eigentlich über weite Strecken kontrolliert hatte. „Es ist ja nicht so, dass wir schlechte Spiele abliefern. Wir schaffen es aber einfach nicht, sie konzentriert zu Ende zu spielen. Wir dürfen nichts erzwingen wollen“, so SVW-Coach Andreas Schepperle.