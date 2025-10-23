Fußball-Landesliga: Der FSV Rheinfelden und die Auswärtsschwäche

1 Ylber Lokaj und der FSV spielen in Stegen. Foto: Daniel Hengst Der FSV Rheinfelden ist am Sonntag (14 Uhr) zu Gast beim FSV Rot-Weiß Stegen.







Nach einem starken 2:1-Heimerfolg gegen den Bahlinger SC II am letzten Spieltag, gastiert die Elf von Trainer Anton Weis an diesem Wochenende beim FSV Rot-Weiß Stegen. In der vergangenen Spielzeit gewannen die Rheinfeldener das Duell auswärts klar mit 5:2. Eine Wiederholung dieses Ergebnis sieht Weis jedoch skeptisch entgegen: „Stegen wird definitiv besser sein als im Vorjahr. Die letzten beiden Spiele haben sie zwar verloren, dass wird ihnen aber umso mehr Motivation geben nicht noch einmal eine Niederlage einzustecken zu müssen.“ Des Weiteren ist zu beachten, dass die Rot-Weißen in der aktuellen Spielzeit nur einmal im eigenen Stadion das Nachsehen hatten. Der FSV Rheinfelden trifft also auf einen heimstarken Gegner, was für die Löwenstädter, aufgrund ihrer Auswärtsschwäche, eine doppelt schlechte Nachricht ist. Nur eine der drei Partien auf gegnerischem Rasen haben die FSVler für sich entschieden. „Auswärts haben wir gegen Mannschaften verloren, die alle über uns stehen und in den Spielen auch einfach besser waren als wir. Mein Team muss einfach schauen, dass wir auch Auswärts mit positiver Energie und Selbstvertrauen unser Spiel aufziehen können“, sagte Weis gelassen.