Fußball-Landesliga: Binzen wieder in Geber-Laune

Fußball-Landesligist TuS Binzen gibt gegen den FC Wittlingen eine 3:1-Führung aus der Hand. Die Gäste aus dem Kandertal jubeln am Ende über ein 3:3 in letzter Sekunde
Binzens Trainer Manuel Schwarz war überhaupt nicht mehr zu beruhigen nach dem Schlusspfiff: „Ich kann es einfach nicht glauben, was da in der Schlussphase bei uns defensiv abgegangen ist. Wie kann man dieses Spiel noch aus der Hand geben. Das soll mir einer mal erklären“, stauchte ein total enttäuschter Binzener Coach seine Jungs im Spielerkreis zusammen. Danach stapfte er immer noch fassungslos Richtung Kabine und ließ seine Spieler mit hängenden Köpfen einfach stehen.