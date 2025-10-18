Der Frust ist groß beim Fußball-Landesligisten TuS Binzen. Er hat es auswärts wieder nicht auf die Reihe gebracht.

WALDKIRCH. Obwohl über weite Strecken die überlegene Mannschaft, musste der TuS Binzen beim FC Waldkirch einmal mehr eine unnötige Niederlage hinnehmen. „Wie soft haben wird auch in Waldkirch die Chancen nicht genutzt. Es war schon krass, was wir alles liegen gelassen haben. Dabei waren dreimal Pfosten und etliche Hochkaräter im Fünfmeterraum“, ärgerte sich ein enttäuschter TuS-Trainer Manuel Schwarz.

Das Pressing in den ersten M nuten hat sich für die Binzener noch gelohnt. Schon nach vier Minuten lag der Ball im Gastgeber-Netz. Der agile Hannes Brenneisen flankt nach innen, wo Nils Mayer den Ball verpasst. Dahinter steht aber Felix Busse, der den aufspringenden Ball aufnahm und die Kugel im linken Eck versenkte.

Doch die Freude im Gäste-Lager währte nur sechs Minuten, dann gelang dem FC Waldkirch der 1:1-Ausgleich. Nach einem Konter über rechts war Cedric Schön zur Stelle und traf mit einem Kullerball. Im Gegenzug fast die erneute Führung für den TuS. Jörg Hupfer legte ab und Adrian Mouttet (12.) jagte die Kugel hauchdünn am rechte Pfosten vorbei ins Toraus.

In der Folgezeit brachte sich der TuS Binzen um den Lohn der guten ersten Viertelstunde. Nach einem weiteren verunglückten Rückpass auf Keeper Dominik Lüchinger profitierte Alessio Koschinsky von diesem Lapsus und schob den Ball zum 2:1 ins leere Binzener Tor.

Die Gäste waren nun außer Rand und Band. Davon profitierte der Verbandsliga-Absteiger erneut. Paul Rohdenburg sprintete auf die Binzener Dreierkette zu und schickte dann Michael Tischer mit einem Pass in die Tiefe. Tischer (30.) lässt Lüchinger mit einem platzierten Schuss ins lange Ecke keine Chance.Es hätte noch schlimmer für den TuS Binzen kommen können, doch drei Minuten später scheiterte Maximilian Scheer mit einem Foulelfmeter an Lüchinger, der mit dem Fuß parierte.

Weitere Tore fielen nicht mehr, weil beim TuS Binzen einmal mehr der Chancentod mitspielte.