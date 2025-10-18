Der Frust ist groß beim Fußball-Landesligisten TuS Binzen. Er hat es auswärts wieder nicht auf die Reihe gebracht.
WALDKIRCH. Obwohl über weite Strecken die überlegene Mannschaft, musste der TuS Binzen beim FC Waldkirch einmal mehr eine unnötige Niederlage hinnehmen. „Wie soft haben wird auch in Waldkirch die Chancen nicht genutzt. Es war schon krass, was wir alles liegen gelassen haben. Dabei waren dreimal Pfosten und etliche Hochkaräter im Fünfmeterraum“, ärgerte sich ein enttäuschter TuS-Trainer Manuel Schwarz.