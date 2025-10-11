Fußball-Landesliga: Bellinger schlagen sich selber

In einem mit großem Einsatz geführten Hochrhein-Derby, das im Ablauf denkwürdig war, siegt Gastgeber TuS Binzen am Ende gegen den FC Bad Bellingen deutlich mit 4:1.
Wäre ein Zuschauer bereits in der Halbzeit gegangen, dann hätte er große Augen gemacht, wenn er das Endergebnis des Derbys gesehen hätte. 4:1 setzte sich der TuS Binzen nach drei Platzverweisen gegen einen FC Bad Bellingen durch, der nach dem Schlusspfiff von Schiedsrichter Josef Mourad die Welt nicht mehr verstand, weil er sich selber geschlagen hatte.