Fußball Landesliga: Ball hinter Linie – aber kein Tor

Der SV Zimmern hatte in der ersten Hälfte mehr vom Spiel und in der 23. Minute die erste dicke Chance zur 1:0-Führung. Stefan Mutapcic setzte einen Freistoß an die Latte, aus der nachfolgenden Flanke köpfte Leo Benz knapp über das Gehäuse. Croatia Reutlingen agierte immer wieder gefährlich über Konter. Das Chancenplus blieb bei den Gastgebern.

SV Zimmern - SV Croatia Reutlingen 0:0. Erstmals in diesem Jahr spielte der SVZ wieder auf Rasen. Und hatte insbesondere in der ersten Halbzeit Torchancen, um gleich zwei Spiele entscheiden zu können.

Der SVZ hatte in der ersten Hälfte mehr vom Spiel und in der 23. Minute die erste dicke Chance zur 1:0-Führung. Stefan Mutapcic setzte einen Freistoß an die Latte, aus der nachfolgenden Flanke köpfte Leo Benz knapp über das Gehäuse. Croatia agierte immer wieder gefährlich über Konter. Das Chancenplus blieb bei den Hausherren.

Lesen Sie auch

Chancen im Minutentakt

Nico Ippolito prüfte mit einem strammen Schuss den Croatia-Keeper Nico Coconelli (31.). Die nächste Chance hatte nach einem Pass in die Tiefe Mutapcic, der alleine in Richtung Reutlinger Tor lief und den Ball knapp am langen Pfosten vorbeisetzte (33.). Auf der anderen Seite fälschte Joshua Hempel einen Schuss unglücklich ab, Chris Fast wehrte die Kugel gedankenschnell gerade noch über die Latte zur Ecke ab (36.). Und nochmals Mutapcic nach Zuspiel von Ippolito scheiterte am Croatia-Schlussmann (40.).

Croatia-Torwart bester Mann

Dieser war bester Mann seiner Elf und in der 42. Minute dann erstmals geschlagen. Mutapcic lief nach einem Steilpass auf ihn zu, lupfte den Ball drüber - 1:0 für Zimmern. Denkste! Obwohl der Ball klar hinter der Linie war zählte der Treffer nicht. Ein Croatia-Verteidiger schlug den Ball wieder aus dem Tor, der Linienrichter und Schiedsrichter zeigten auf Weiterspielen an. Eine gute erste Zimmerner Spielhälfte hatte nur ein Manko: Aus den vielen Tormöglichkeiten wurde das 1:0 oder 2:0 versäumt und dann vom Unparteiischen ein korrektes Tor nicht bekommen.

Einbahnstraßenfußball

Nach der Halbzeit blieb es beim Einbahnstraßenfußball. Die Gäste verteidigten kompakt. Die Torabschlüsse waren jetzt nicht mehr so gefährlich wie in den ersten 45 Minuten. In der 73. Minuten bot sich die hochkarätige Situation bei einem Angriff, den Knotenlöser zu setzen. David Tamer legte Tadeo Sias Campos quer vor das Tor, doch der Joker setzte den Ball aus fünf Metern über die Latte. In den letzten 20 Minuten führte das Anrennen nicht mehr zum Dreier.

Stimme zum Spiel

Erwin Beck (Spartenleiter SVZ): „In der ersten Hälfte war Zimmern klar überlegen. Nur haben wir das Tor nicht gemacht. Wenn man seine Chance nicht nutzt und keine Tore schießt kann man nicht gewinnen. Und als wir getroffen haben, wurde es nicht gegeben. Vom Ergebnis her war das 0:0 bei 70-80 Prozent Ballbesitz natürlich enttäuschend.“

Statistik

SV Zimmern: Fast - Hillmaier (70. Campos), Kücking, Schrankenmüller, Tkach, Helmke (70. Tamer), Ja. Thieringer (77. Demir), Ippolito (80. Vogel), Hempel (57. Lu. Barroi), Benz, Mutapcic.

Schiedsrichter: Pavel Popov (Ringsheim bei Offenburg).