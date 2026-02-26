Fußball Landesliga: Ausfälle treffen die SG Empfingen hart

Mit Sorgenfalten aufgrund des großen Verletzungspechs geht die SG Empfingen in ihr Heimpiel gegen den VfL Mühlheim.
SG Empfingen - VfL Mühlheim (Samstag, 15 Uhr). Der Auftakt der Empfinger Mannschaft nach der Winterpause ist von vielen Ausfällen gekennzeichnet. Die Liste wird immer länger. Timo Theurer (Kreuzbandverletzung), Matthias Stüber (Knorpelschaden), Dennis Rebmann (Schultereckgelenkssprengung), Sven Ramic (Schulter), Denis Bozicevic (Schambein), Marius Tittjung (Blinddarm-OP), Sonay Erdem (Oberschenkelzerrung), Lucas Haug (Trainingsrückstand) fehlen – und zuletzt verletzte sich auch noch Luis Stütz im Trainingslager am Knie, mit Verdacht auf Riss des Syndesmosebandes.