Fußball Landesliga: Ausfälle treffen die SG Empfingen hart

Mit Sorgenfalten aufgrund des großen Verletzungspechs geht die SG Empfingen in ihr Heimpiel gegen den VfL Mühlheim.

SG Empfingen - VfL Mühlheim (Samstag, 15 Uhr). Der Auftakt der Empfinger Mannschaft nach der Winterpause ist von vielen Ausfällen gekennzeichnet. Die Liste wird immer länger. Timo Theurer (Kreuzbandverletzung), Matthias Stüber (Knorpelschaden), Dennis Rebmann (Schultereckgelenkssprengung), Sven Ramic (Schulter), Denis Bozicevic (Schambein), Marius Tittjung (Blinddarm-OP), Sonay Erdem (Oberschenkelzerrung), Lucas Haug (Trainingsrückstand) fehlen – und zuletzt verletzte sich auch noch Luis Stütz im Trainingslager am Knie, mit Verdacht auf Riss des Syndesmosebandes.

Außen vor im Meisterschaftsrennen? Unter diesen Voraussetzungen dürften die Empfinger im Normalfall ins Meisterschaftsrennen nicht mehr eingreifen können. Empfingens scheidender Trainer Alexander Eberhart nimmt es mit Galgenhumor. „Wenn wir vor dem Spiel in Balingen noch oben dran wären, wäre das phänomenal. Aber wir sind realistisch genug, dass wir diese langfristigen Ausfälle im Normalfall nicht kompensieren können.“

Unsere Empfehlung für Sie Verbandsliga FC Holzhausen legt mit überschaubarer Personallage los 18 Spiele liegen hinter dem FC Holzhausen. Am Samstag geht es weiter und 14 weitere Verbandsligapartien folgen. In diesen will der FCH seinen zweiten Tabellenplatz möglichst behaupten.

Für das Spiel am Samstag ist Eberhart dennoch optimistisch: „Wir haben immer noch eine gute Mannschaft, die auf dem Platz steht und bereiten uns auf eine tiefstehende Mühlheimer Mannschaft vor, die auf Konter lauern dürfte.“ Aufgrund dieser vielen Ausfälle wurden Daniel Schima und Paul Wössner aus der Zweiten für die Erste hochgezogen. Vor allem auf der Innenverteidigerposition gehen den Empfingern langsam die Spieler aus.

Warnung vor Nino Rebholz

Aus diesem Grund möchte Empfingens Trainer nicht allzu weit in die Zukunft blicken: „Für uns ist es ratsam, nur noch von Spiel zu Spiel zu schauen. Mal sehen, was mit diesem Kader in den kommenden Wochen für uns noch möglich sein wird. Der Trainingsbetrieb ist natürlich ein anderer mit 20 Spielern als nur mit zwölf.“

Der VfL wird den Empfingern sicherlich am Samstag alles abverlangen. Bereits das Hinspiel war sehr umkämpft. Dieses konnte die SG Empfingen dank eines späten Treffers von Timo Theurer am Ende mit 3:2 gewinnen. Vor allem vor Mühlheims Außenbahnspieler Nino Rebholz warnt Empfingens Trainer seine Mannschaft: „Der ist eminent schnell, den müssen wir im Auge behalten.“