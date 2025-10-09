Fußball-Landesliga: Arbeit gegen den Ball als Schlüssel für FVLB

1 Alija Kapidzija und der FVLB gastieren beim FCE. Foto: Andrii Lukatskyi Fußball-Landesligist FV Lörrach-Brombach gastiert am Samstag (15.30 Uhr) beim FC Emmendingen.







Der überzeugende Auftritt im Duell mit dem FC 08 Tiengen (4:0) sowie der Achtungserfolg im Derby mit dem Erzrivalen des SV Weil (4:1) haben den FV Lörrach-Brombach vorerst wieder in ein ruhigeres Fahrwasser gebracht. „Die Hauptsache ist, dass wir an erster Stelle wieder auf uns schauen. Wenn wir an die zweite Halbzeit gegen Weil anknüpfen, dann bin ich mir sicher, dass wir in Emmendingen etwas holen“, so FVLB-Trainer Thorsten Szesniak.