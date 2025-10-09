Fußball-Landesliga: Arbeit gegen den Ball als Schlüssel für FVLB
Alija Kapidzija und der FVLB gastieren beim FCE. Foto: Andrii Lukatskyi

Fußball-Landesligist FV Lörrach-Brombach gastiert am Samstag (15.30 Uhr) beim FC Emmendingen.

Der überzeugende Auftritt im Duell mit dem FC 08 Tiengen (4:0) sowie der Achtungserfolg im Derby mit dem Erzrivalen des SV Weil (4:1) haben den FV Lörrach-Brombach vorerst wieder in ein ruhigeres Fahrwasser gebracht. „Die Hauptsache ist, dass wir an erster Stelle wieder auf uns schauen. Wenn wir an die zweite Halbzeit gegen Weil anknüpfen, dann bin ich mir sicher, dass wir in Emmendingen etwas holen“, so FVLB-Trainer Thorsten Szesniak.

 

Zufrieden stimmt den Übungsleiter zudem, dass seine Schützlinge gleich acht Torerfolge in den letzten zwei Partien bejubeln durften. „Wir haben diese Tore aber nicht nur geschossen, weil wir offensiv so stark sind, sondern weil wir sehr gut gegen den Ball gearbeitet haben“, erklärt Szesniak.

Die Arbeit gegen den Ball soll auch in Emmendingen ein Schlüssel zum Lörracher Erfolg sein. Denn besonders in der Offensive liegen die Stärken des kommenden Gegners. „Wir wissen um ihre offensive Qualität“, betont Szesniak, der FCE-Angreifer Marko Radovanic eine „beachtliche Quote“ attestiert.

Der 27-Jährige steht nach acht Saisonspielen bei sieben Treffern und erzielte in bislang 147 Einsätzen für den Aufsteiger ligaübergreifend satte 182 Treffer.

 