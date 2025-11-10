Fußball Landesliga 3: Zweimal Frust, einmal Lust bei den Zollernklubs

Ganz unterschiedlich war die Gefühlslage bei den drei Landesligisten aus dem Altbezirk Zollern nach dem 15. Spieltag am Wochenende: Während der FC 07 Albstadt einen wichtigen 2:1-Auswärtssieg beim VfL Pfullingen feierte und damit die Erfolgsserie des Verbandsligaabsteigers stoppte, herrschte bei den Fußballern der TSG Balingen II und des TSV Harthausen/Scher das Gefühl der Enttäuschung vor.

Akaba sieht „absolut verdienten Sieg“ Albstadts Spielertrainer Samed Akbaba sprach seiner Mannschaft nach dem Sieg in Pfullingen ein Kompliment aus: „Der Sieg war absolut verdient. Bis auf das Gegentor haben wir Pfullingen keine nennenswerte Torchance erlaubt. Auf diese geschlossene Mannschaftsleistung können wir in den kommenden Spielen aufbauen.“ Die Formsteigerung der Nullsiebener kommt zur rechten Zeit, denn am Samstag geht es im Albstadion gegen die SG Empfingen mit den ehemaligen Albstädter Coach Alexander Eberhart.

Große Enttäuschung bei Trainer Aktepe

Eben die Eberhart-Elf war es, die für Frust bei den Kickern aus Harthausen sorgte. Denn die SG schickte die Scher-Kicker mit einer 0:6-Packung auf die Heimreise. Entsprechend groß war auch die Enttäuschung bei TSV-Spielertrainer Akin Aktepe. „Bei uns ist niemand an sein Leistungslimit gekommen. Da muss ich als Trainer viele Dinge hinterfragen, ob wir das weiter so gestalten. Wenn wir das nicht umsetzen, was wir an der Tafel besprechen, muss ich mir andere Wege überlegen, wie wir in ruhigere Fahrwasser kommen.“

TSG II verliert Spiel und Tabellenführung

Keine Freude kam auch bei der Balinger Zweiten nach dem Gastspiel beim SV Zimmern auf. Denn die Gastgeber kamen in der Nachspielzeit noch zum 2:1-Siegtreffer und zogen so nach Punkten mit der TSG gleich, die die Tabellenführung an Empfingen abtreten musste.