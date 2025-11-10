Fußball Landesliga 3: Zweimal Frust, einmal Lust bei den Zollernklubs

Der FC 07 Albstadt sammelt wichtige Punkte im Abstiegskampf. Die TSG Balingen II und der TSV Harthausen/Scher müssen dagegen bittere Niederlagen einstecken.
Ganz unterschiedlich war die Gefühlslage bei den drei Landesligisten aus dem Altbezirk Zollern nach dem 15. Spieltag am Wochenende: Während der FC 07 Albstadt einen wichtigen 2:1-Auswärtssieg beim VfL Pfullingen feierte und damit die Erfolgsserie des Verbandsligaabsteigers stoppte, herrschte bei den Fußballern der TSG Balingen II und des TSV Harthausen/Scher das Gefühl der Enttäuschung vor.