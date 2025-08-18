Fußball Landesliga 3: Zollern-Duo kassiert deutliche Dämpfer

Während die TSG Balingen II in der Landesliga den zweiten Sieg einfährt, unterliegen der FC 07 Albstadt und der TSV Harthausen/Scher jeweils mit 0:4.
Mit 3:0 reüssierte Verbandsligaabsteiger TSG Balingen II bei Aufsteiger SpVgg Freudenstadt und bleibt mit 6 Punkten und 8:0 Toren an der Tabellenspitze. 3:0, das hört sich nach einem eindeutigen Favoritensieg an – war es aber nicht. Denn die Gastgeber leisteten erbitterten Widerstand; der Führungstreffer von Noel Feher fiel erst in der 70. Minute – Paul Gaiser und Noah Neff erhöhten in den Schlussminuten.