Fußball Landesliga 3: Zollern-Duo kassiert deutliche Dämpfer

Mit 3:0 reüssierte Verbandsligaabsteiger TSG Balingen II bei Aufsteiger SpVgg Freudenstadt und bleibt mit 6 Punkten und 8:0 Toren an der Tabellenspitze. 3:0, das hört sich nach einem eindeutigen Favoritensieg an – war es aber nicht. Denn die Gastgeber leisteten erbitterten Widerstand; der Führungstreffer von Noel Feher fiel erst in der 70. Minute – Paul Gaiser und Noah Neff erhöhten in den Schlussminuten.

Wolf-Team muss einige knifflige Momente überstehen

Das wusste auch der Balinger Trainer Philipp Wolf nach der Partie: „Unser Sieg war unterm Strich sicher nicht unverdient, aber wir hatten aber auch knifflige Momente bis zu unserem wichtigen Führungstreffer zu überstehen. Ein Lob an meine Mannschaft, dass sie gegen einen tief stehenden Gegner geduldig geblieben ist. Die Einwechslung von Alessandro Leoniello nach der Pause hat unserem Spiel gutgetan. In der Landesliga wird im Vergleich zur Verbandsliga ein ganz anderer Fußball gespielt, der langsamer und technisch unsauberer ist. Daran müssen wir uns erst noch gewöhnen. Es gibt aber noch einiges zu verbessern. Mit unserem Umschaltspiel und unserer Restverteidigung war ich nicht zufrieden.“

Ein vermeidbare Niederlage, die zu hoch ausfällt

Nicht zufrieden war auch der Spielertrainer des FC 07 Albstadt, Samed Akbaba, nach der 0:4-Niederlage beim SC Tuttlingen. Das klingt nach einem klaren Spielverlauf – war es aber nicht. Denn Albstadt war nicht nur ein gleichwertiger Gegner, sondern verzeichnete sogar ein Chancenplus – mit dem Unterschied aber, dass die Hausherren ihre Möglichkeiten in Person von Nico Wieneke und Torjäger Buba Camara, die jeweils einen Doppelpack schnürten, konsequent nutzten. „Das war eine vermeidbare Niederlage, die zu hoch ausgefallen ist“, resümierte Akbaba. „Wir haben gut ins Spiel gefunden; dann hat Tuttlingen aber zwei individuelle Fehler eiskalt bestraft. Trotzdem haben wir gut weitergespielt und hatten viele Möglichkeiten zum 1:2-Anschlusstreffer. In Halbzeit zwei war das Szenario ähnlich; wir hatten wieder gute Chancen, und als wir zum Schluss aufgemacht haben, kassieren wir noch zwei Kontertore.“

Scher-Kicker machen trotz Niederlage einen Schritt nach vorne

Auch der TSV Harthausen/Scher verlor sein Gastspiel beim SV Nehren mit 0:4. Allerdings sah Trainer Akin Aktepe, der aufgrund der großen personellen Probleme in Halbzeit noch selbst spielen musste, eine Leistungssteigerung seiner Mannschaft gegenüber der 0:3-Auftaktpleite gegen Tuttlingen. „Von der Leistung und dem Engagement her war es ein Schritt nach vorne. Wir müssen aber an Intensität und Fitness zulegen, um in der Liga mithalten zu können.“