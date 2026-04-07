Fußball Landesliga 3: VfB ist auswärts voll im Soll

Nach zwei Erfolgen in Tuttlingen und Tübingen sind die Bösinger Landesliga-Kicker in der Tabelle auf Rang fünf geklettert. Die Kaderplanungen für die neue Saison laufen.
Mit den zwei Auswärtssiegen in Tuttlingen (2:0) und Tübingen (4:2) schraubte das Team von VfB-Trainer Peter Leopold seine Auswärtsbilanz mit sechs Siegen auf 20 Punkte. Auf eigenem Platz holten die Bösinger in der laufenden Runden erst 21 Zähler (vier Niederlagen), was den Coach des Tabellenfünften ein ums andere Mal zum entnervten Staunen brachte.