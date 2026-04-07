Fußball Landesliga 3: VfB ist auswärts voll im Soll

Nach zwei Erfolgen in Tuttlingen und Tübingen sind die Bösinger Landesliga-Kicker in der Tabelle auf Rang fünf geklettert. Die Kaderplanungen für die neue Saison laufen.

Mit den zwei Auswärtssiegen in Tuttlingen (2:0) und Tübingen (4:2) schraubte das Team von VfB-Trainer Peter Leopold seine Auswärtsbilanz mit sechs Siegen auf 20 Punkte. Auf eigenem Platz holten die Bösinger in der laufenden Runden erst 21 Zähler (vier Niederlagen), was den Coach des Tabellenfünften ein ums andere Mal zum entnervten Staunen brachte.

Raus aus der Talsohle Vor allem weil seine Mannschaft mit Nagold (3:1), Zimmern (2:0) und Empfingen (3:1) drei Vereine vor sich in der Tabelle besiegte. Immerhin haben sich die Bösinger die Talsohle mit fünf sieglosen Partien durchschritten und mit zuletzt neun Punkten sogar den fünften Tabellenplatz latz erkämpft und sich für Rang vier in Stellung gebracht.

„Wir können absolut zufrieden sein mit der jüngsten Entwicklung, dies haben sich die Jungs erarbeitet“, sagt Leopold. Viel Arbeit gibt es auch im Hintergrund in Sachen Kaderplanungen für die kommende Runde. „Da führen wir noch die letzten Gespräche und es sieht insgesamt sehr gut au.

Siegel schaut zu

Dabei kommen noch einige – zum Teil kuriose Fragen auf: Der für Sommer verpflichtete Neuzugang Jonathan Siegel steuert mit seinem Noch-Club VfR Sulz als Tabellenführer der Bezirksliga Nordschwarzwald dem zweiten Landesliga-Aufstieg seit 21 Jahren (2005) entgegen und schoss dabei am Wochenende weitere zwei Treffer. „Er kommt in jedem Fall und hat sogar in Tuttlingen zugeschaut“, sagt Leopold zum ehemaligen Weltklasse-Junioren-Skispringer.

Die nächsten zwei Fragezeichen stehen hinter Yannick und Jonathan Spät. Das Brüderpaar – deren Vater Jakob Spät früher in der erfolgreichen Ära beim FV 08 Rottweil in der Verbandsliga spielte – das seit einigen Jahren beim FC 08 Villingen spielt und dort jedoch bisher nie den Sprung als Stammspieler in der ersten Mannschaft schaffte, könnte nach Kevin Hezel im Winter eventuell ebenfalls die Rückfahrkarte zum Bruckäcker buchen.

Türen für Spät-Brüder offen

Leopold erklärt auf Nachfrage den Sachstand: „Unsere Türe ist für die Beiden beim VfB jederzeit offen. Wir schätzen sie und natürlich würden wir uns über eine Rückkehr freuen, aber da muss man abwarten, noch ist keine Entscheidung gefallen. Sie haben bislang beim FC 08 Villingen weder zu- noch abgesagt. Mehr kann ich dazu nicht anfügen.“