Fußball Landesliga 3: Verrücktes Kellerduell geht an Seedorf

Acht Treffer, sechs davon in der ersten Hälfte. Die Fans kamen beim 5:3 des SVS gegen die SpVgg Freudenstadt voll auf ihre Kosten.
SV Seedorf – SpVgg Freudenstadt 5:3 (3:3). Zur Wahrheit der Partie gehört allerdings ebenso dass beide Teams eklatante Fehler fabrizierten. In der 16. Minute unterschätze Timmy Haag einen Rückpass den Mert Karaaslan ablief und von der rechten Seite quer in den Strafraum passte – der mitgelaufene Patrick Ostojic schob zum 0:1 ein. Kaum wieder angespielt klingelte es prompt auf der anderen Seite: Timmy Haag machte seine Schläfrigkeit wieder gut und drückte einen im ersten Abschluss von Gästekeeper Dennis Kübler an die Latte gelenkten Ball aus kurzer Distanz zum schnellen und wichtigen 1:1 über die Linie.