Fußball Landesliga 3: Verrücktes Kellerduell geht an Seedorf

Acht Treffer, sechs davon in der ersten Hälfte. Die Fans kamen beim 5:3 des SVS gegen die SpVgg Freudenstadt voll auf ihre Kosten.

SV Seedorf – SpVgg Freudenstadt 5:3 (3:3). Zur Wahrheit der Partie gehört allerdings ebenso dass beide Teams eklatante Fehler fabrizierten. In der 16. Minute unterschätze Timmy Haag einen Rückpass den Mert Karaaslan ablief und von der rechten Seite quer in den Strafraum passte – der mitgelaufene Patrick Ostojic schob zum 0:1 ein. Kaum wieder angespielt klingelte es prompt auf der anderen Seite: Timmy Haag machte seine Schläfrigkeit wieder gut und drückte einen im ersten Abschluss von Gästekeeper Dennis Kübler an die Latte gelenkten Ball aus kurzer Distanz zum schnellen und wichtigen 1:1 über die Linie.

Wilde erste Halbzeit mit einem halben Dutzend Buden Danach wurde es wild: Haag ging in den Sechzehner, wurde gefoult und Frieder Mauch verwandelte den fälligen Elfmeter zum 2:1 (19.). Seedorf verpasste in der Folge bei guten Angriffen den dritten Treffer nachzulegen, was sich rächte. Harry Föll unterlief am eigenen Strafraum ein Fehler und der clevere Mert Karaaslan schnappte sich den Ball, überlistete Keeper Marcel Bender per Heber zum 2:2 (31.).

Die Freude auf Gästeseite dauerte jedoch keine fünf Minuten: Wieder kam Haag im Strafraum zu Fall, wieder traf Mauch vom Punkt zum 3:2 (36.). Doch damit nicht genug: Ostojic glich noch vor der Pause zum 3:3 aus.

SVS-Trainer Ingrao stellt nach der Pause um – mit Erfolg!

SVS-Trainer Ingrao stellte nach dem Seitenwechsel um, verstärkte die Defensive und sein Team behielt die Ruhe. Laurin Huss erzielte nach schöner Vorarbeit von Mauch schnell das 4:3 (51.). Diesmal blieb die Reaktion des Tabellenletzten aus. In der 82. Minute legte der „ Comebacker“ Jonas Haag den Ball für Huss auf und dieser versenkte zum 5:3-Endstand.

Ingrao: „Es war wichtig, zu gewinnen“

SVS-Trainer Emanuele Ingrao resümierte: „Was für ein verrücktes Spiel mit sechs Toren in der ersten Hälfte. Es war wichtig zu gewinnen, um den Sieg in Reutlingen zu bestärken. Wir haben unsere Hausaufgaben gemacht, den Frust von der Seele geschossen.“ SV Seedorf: Bender; Ma. Roth, Ja. Roth, Ha. Föll, Scheck, Hauger, Huss, Mauch, Krizmann, Ti. Haag, Hei. Föll (48. Jo. Haag). Tore: 0:1, 3:3 Ostojic (16., 41.), 1:1 Haag (19.), 2:1, 3:2 Mauch (23., 36. jeweils Elfmeter), 2:2 Karaaslan (31.), 4:3, 5:3 Huss (51., 82.). Schiedsrichter: Tobias Rollnik (Gerlingen). Zuschauer: 125.