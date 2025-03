Mit einer 0:2 (0:0)-Niederlage beim Tabellendritten VfL Nagold sind die Nullsiebener in die zweite Saisonhälfte gestartet. Dabei wurden die Gäste deutlich unter Wert geschlagen.

Für die Blau-Weißen war es eine bittere Niederlage, denn in der ersten Halbzeit agierte Albstadt gegen den favorisierten Tabellendritten spielerisch gleichwertig, erkämpfte sich sogar ein Chancenplus! Der FC 07 hatte zudem kurz nach der Pause eine weitere Möglichkeit zum Führungstreffer.

Ein Abseitstor und zwei ausgelassene Topchancen

Die Nullsiebener waren aufgrund zahlreicher Ausfälle nur mit einem Minikader nach Nagold gereist. Sie präsentierten sich in den ersten 45 Minuten stark, hatten aber kein Glück: Ein Tor von Nicolas Gil-Rodriguez wurde wegen angeblicher Abseitsstellung aberkannt (6.), dann zwei weitere „dicke“ Chancen zum Führungstreffer, darunter ein Kopfball von Neuzugang Nikola Nikoletic (20.) leichtfertig liegengelassen. Der VFL hatte nur eine Chance durch einen Kopfball von Torjäger Laurenziu Biemel, den aber FC-Keeper Chris Leitenberger mit den Fäusten entschärfte. „Die Führung für uns in Halbzeit eins lag durchaus in der Luft, wäre sicherlich nicht unverdient gewesen“, blickt Albstadts Spielertrainer Samed Akbaba auf die ersten 45 Minuten zurück.

Spiel dreht sich in fünf Minuten

Wenige Sekunden waren in Halbzeit zwei gespielt, als für Albstadt eine Großchance auf den Führungstreffer bestand, doch den platzierten Kopfball von Denis Banda parierte VfL-Keeper Maksim Hoelper mit einer Glanzparade (46.). Doch dann schlug das Pendel in die andere Richtung aus: Mit der ersten richtig guten Chance ging Nagold durch einen satten Schuss aus 16 Metern von Jan Beifuß mit 1:0 (50) in Führung. Drei Minuten später sah Ahmat Cetin eine völlig unnötige Ampelkarte.

Nagold gelingt in Überzahl das 2:0

„Diese Hinausstellung hat uns natürlich in die Karten gespielt“, sagt Nagolds Trainer Marcel Schuon, der allerdings bemängelte, dass seine Mannschaft im weiteren Verlauf es verpasste, früher das 2:0 zu machen. So dauerte es bis zur 72. Minute, ehe Elias Bürkle mit einem verwandelten Foulelfmeter das 2:0 besorgte.

Albstadt hadert mit Ampelkarte

Die Albstädter haderten nach dem Spiel mit der Ampelkarte. „Der Gegenspieler von Ahmet hat diese verbal beim Schiedsrichter eingefordert, zudem mit etwas Fingerspitzengefühl braucht man diese nicht geben. Das Spiel war dann hauptsächlich durch diese einschneidende Entscheidung negativ für uns gelaufen“, sagt Akbaba. FC 07 Albstadt: Leitenberger; Akbaba, Nikoletic, Altinsoy, A. Cetin, Maier, Gil Rodriguez, Anicito (65. Mazrekaj), Güngör (29. Dzaferi), Bradara, Banda. Tore: 1:0 Beifuß (50.), 2:0 Bürkle (72./Foulelfmeter). Schiedsrichter: Rico Neidinger (Fischingen). Besonderes Vorkommnis: Gelb-rot für Cetin (A./53.).