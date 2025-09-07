Fußball Landesliga 3: Unfassbarer Fehlschuss rächt sich nicht – Balingen II schlägt BSV Schwenningen

Nachdem es für die TSG Balingen II kurze Zeit so aussah, als könnte das Spiel kippen, gewinnt die U23 der TSG am Ende hochverdient mit 3:0 (1:0) gegen den BSV Schwenningen.

Es hätte der Punkt sein können, an dem das Spiel kippt, denn oft rächt es sich im Fußball, wenn man eine große Chance vergibt: Doch nicht für die TSG Balingen II, die kurz nach der Halbzeit in Person von Christos Thomaidis die Riesenchance zum 2:0 liegen ließ. Nachdem Thomaidis von Mirhan Inan und Noah Braun freigespielt wurde, schoss er den Ball aus sechs Metern über das leere Tor des BSV Schwenningen (47.). Trotzdem stand am Ende ein souveräner Erfolg zu Buche.

Das Spiel begann mit einem Aufreger, denn nach nur drei Minuten war es Thomaidis, der fast frei auf den Gästetorwart hätte zulaufen können und kurz vor dem Sechzehner vermeintlich gefoult wurde, was Schiedsrichter Mirko Borjanovic hingegen nicht so sah. Daraufhin übernahm die TSG II die Spielkontrolle und erarbeitete sich einige Chancen, die beste in Minute 20 durch Thomaidis, sein Schuss wurde aber von Gästekeeper Kilian Dinger noch stark vereitelt.

Gute Gelegenheiten ungenutzt

Doch nur fünf Minuten später konnte dieser nichts mehr verhindern, als Inan einen langen Ball von Daniel Knobloch erlief und frei vor dem Tor auftauchte, wo er das 1:0 erzielte. Bis zur Halbzeit hatte die Zweitvertretung der TSG Balingen noch einige gute Chancen auf den zweiten Treffer, weshalb auch Trainer Philipp Wolf meinte: „Ich muss bemängeln, dass wir nicht schon früher das 2:0 gemacht haben, weil es dann ruhiger ist und Schwenningen früher öffnen muss. Positiv war aber, dass wir in der Phase, wo Schwenningen einige Standards hatte, diese gut wegverteidigt haben.“ Die angesprochene Phase nach der riesigen Thomaidis-Chance, war der stärkste Abschnitt des BSV Schwenningen. Das Maric-Team wurde aktiver und kam zu einigen Offensivaktionen und Standards. Hier vereitelte TSG-Torhüter Duha Dogan eine Möglichkeit von Fabio Chiurazzi, die er durch seinen eigenen Fehler erst entstehen ließ.

Doch noch erfolgreich

Doch ausgerechnet während dieser Stärkeperiode der Gäste, markierte Thomaidis dann doch seinen Treffer. Nach einer Ecke von Florian Barth erzielte er das 2:0. Von diesem Rückschlag konnte sich Schwenningen nicht erholen und kassierte in der 89. Minute noch das 0:3. Diesemal profitierte Noel Feher von einer Vorlage Barths.

Auch BSV-Coach Jago Maric erkannte an: „Wir haben verdient mit 0:3 verloren, Balingen war in allen Belangen besser. Das zweite Gegentor war der Genickbruch. Als Trainer wünscht man sich natürlich mehr, aber die TSG war einfach spielstark. Wir hatten gehofft, dass wir mit unserer Präsenz und erfahrenen Spielern etwas den Schneid abkaufen, aber das haben wir nicht geschafft.“ TSG Balingen II: Dogan – Knobloch, Fritz, Inan (89. Cuflom), Braun, Bader (70. Neff), Thomaidis (82. König), Barth, Feher, Gaiser (77.Berger), Quartey (84.Haas). BSV Schwenningen: Dinger – Osada, Panxhaj, Holenstein, Chiurazzi, Miletic (70. Sprem), Seiferling (81. Lettieri), Rogic (70. Trajkovic), Agyemang, Esendige, Ovuka. Tore: 1:0 Inan (25.), 2:0 Thomaidis (70.), 3:0 Feher (89.). Schiedsrichter: Mirko Borjanovic mit Tim Junghanns und Viktor Bauer.