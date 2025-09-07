Fußball Landesliga 3: Unfassbarer Fehlschuss rächt sich nicht – Balingen II schlägt BSV Schwenningen

Nachdem es für die TSG Balingen II kurze Zeit so aussah, als könnte das Spiel kippen, gewinnt die U23 der TSG am Ende hochverdient mit 3:0 (1:0) gegen den BSV Schwenningen.
Es hätte der Punkt sein können, an dem das Spiel kippt, denn oft rächt es sich im Fußball, wenn man eine große Chance vergibt: Doch nicht für die TSG Balingen II, die kurz nach der Halbzeit in Person von Christos Thomaidis die Riesenchance zum 2:0 liegen ließ. Nachdem Thomaidis von Mirhan Inan und Noah Braun freigespielt wurde, schoss er den Ball aus sechs Metern über das leere Tor des BSV Schwenningen (47.). Trotzdem stand am Ende ein souveräner Erfolg zu Buche.