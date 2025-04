Fußball Landesliga 3: TSV Straßberg reist zum Kellerduell

TSF Dornhan – TSV Straßberg (Samstag, 15.30 Uhr). Mit dem 3:0-Erfolg gegen Harthausen haben die Spieler des TSV Straßberg endlich den Bock umgestoßen und den ersten Saisonsieg eingefahren. Nun bietet sich den Schmeien-Kickern die Gelegenheit, im Kellerduell beim Tabellenvorletzten in Dornhan nicht nur den nächsten Dreier zu holen, sondern im Erfolgsfall auch die Rote Laterne an den Gegner abzugeben. Die Chancen stehen nicht schlecht; zumal die TSF zuletzt beim VfL Nagold mit 1:8 böse unter die Räder kam. Doch aufgepasst: das Hinspiel gewann das Team von TSF-Coach Daniel Ruoff mit 3:0, und nach der Winterpause ließ Dornhan mit Punkteteilungen gegen die SG Empfingen und den FC 07 Albstadt aufhorchen.

„Der Sieg gegen Harthausen gibt uns Selbstvertrauen“

Das weiß auch Straßbergs Trainer Marc-Philipp Kleiner. „Es erwartet uns ein schweres Auswärtsspiel. Der Gegner hat gewisse Qualitäten, die wir unterbinden müssen.“ Dennoch ist er optimistisch. „Der Sieg gegen Harthausen gibt uns Selbstvertrauen und unterstreicht den Glauben in uns selbst. Wir wollen auf alle Fälle in Dornhan nachlegen. Dazu benötigen wir aber die gleiche Intensität und Stimmung auf dem Platz wie in der Vorwoche. Gelingt uns das, werden wir auch wieder ein gutes Spiel zeigen“, sagt Kleiner, der am Samstag auf Alexej Storm, Denny Dreher und Brian Bischoff verzichten muss. Dafür kehrt Felix Strobel zurück.