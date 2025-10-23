Fußball Landesliga 3: TSV Harthausen vor Herkulesaufgabe

Dem TSV Harthausen/Scher steht mit dem Gastspiel beim Zuhause noch verlustpunktfreien SV Zimmern am Samstag, um 15.30 Uhr, eine wahre Herkulesaufgabe bevor.

Die Ausgangslage spricht Bände: Während die Hausherren, die trotz der 0:2-Derbyniederlage beim VfB Bösingen am vergangenen Wochenende als Tabellenvierter weiter vorne mitspielen, in dieser Saison vor heimischer Kulisse mit 15 Punkten in fünf Begegnungen noch ohne Punktverlust sind, haben die Scher-Kicker in der Fremde bislang noch keinen Zähler ergattert und auch erst ein Tor erzielt.

So kommt es nicht von ungefähr, dass die Gastgeber ihre Ansprüche klar formulieren. „Wir sind Favorit und haben daheim natürlich den Anspruch die Partie zu gewinnen und den sechsten Heimsieg einzufahren. Doch dazu müssen wir wieder viele Dinge nach vorne besser machen als in Bösingen“, erwartet Trainer Marc Genter eine Reaktion und Wiedergutmachung.

Auswärtsbilanz aufbessern

Doch Bange machen gilt nicht bei den Kickern aus Harthausen, die zuletzt einen wichtigen 2:1-Erfolg gegen den TuS Ergenzingen verbuchten. „Unsere Auswärtsbilanz sieht bisher sehr mager aus. Aber jedes Spiel in dieser Liga hat seinen eigenen Charakter. Ich denke, dass bei Zimmern nach der Derbyniederlage die Stimmung im Training diese Woche nicht so gut war. Bei uns war sie nach dem Sieg sehr gut, weil wir uns endlich einmal belohnt haben für den Aufwand, den wir betreiben“, sagt Harthausens Spielertrainer Akin Aktepe. „Jetzt müssen wir in Zimmern mindestens die gleiche, wenn nicht sogar noch eine bessere Leistung bringen, weil Zimmern qualitativ noch besser besetzt ist und über eine gute Mischung aus Jung und Alt verfügt.“

Zwei Ausnahmekönner im SVZ-Kader

Aktepe kennt die Stärken des Gegners, gegen den der TSV in der Vorsaison mit 0:2 Zuhause und 0:4 in Zimmern verlor. „Mit Stefan Mutapcic und Chris Fast haben sie zwei Ausnahmekönner in ihrer Mannschaft. Wir werden in Zimmern viele Widerstände überstehen müssen; dennoch bin ich guter Dinge, dass wir das schaffen. Denn wir haben nach der Niederlage in der Rückrunde dort noch etwas gut zu machen. Ich hoffe, dass die Jungs genau so gut abliefern, wie vergangenes Wochenende gegen Ergenzingen.“

Verzichten muss Aktepe bei diesem Vorhaben neben dem gesperrten Thomas Rösch auf den verletzten Ben Schaberger, Tim Abt (Urlaub) und Philipp Koch (beruflich verhindert). „Ansonsten sind alle an Bord.“