Fußball Landesliga 3: TSV Harthausen vor Herkulesaufgabe

Dem TSV Harthausen/Scher steht mit dem Gastspiel beim Zuhause noch verlustpunktfreien SV Zimmern am Samstag, um 15.30 Uhr, eine wahre Herkulesaufgabe bevor.
Die Ausgangslage spricht Bände: Während die Hausherren, die trotz der 0:2-Derbyniederlage beim VfB Bösingen am vergangenen Wochenende als Tabellenvierter weiter vorne mitspielen, in dieser Saison vor heimischer Kulisse mit 15 Punkten in fünf Begegnungen noch ohne Punktverlust sind, haben die Scher-Kicker in der Fremde bislang noch keinen Zähler ergattert und auch erst ein Tor erzielt.