Fußball Landesliga 3: Straßberg ist die Rote Laterne los

1 Leon Mathauer eröffnete mit einem verwandelten Elfmeter zum 1:0 den Straßberg Torreigen. Am Ende siegte der TSV bei der TSF Dornhan mit 3:0. Foto: Kara

Der TSV gewinnt das Kellerduell der Landesliga 3 bei der TSF Dornhan mit 3:0 (1:0) und tauscht mit dem Gegner die Plätze. Das ist der erste Auswärtssieg der Schmeien-Kicker seit dem Jahr 2023









TSF Dornhan – TSV Straßberg 0:3 (0:1). Geschafft! Mit dem zweiten Sieg in Folge hat der TSV Straßbberg den letzten Tabellenplatz verlassen und die Rote Laterne an Dornhan weitergereicht. Die Zuschauer in Dornhan sahen eine im ersten Durchgang sehr zerfahrene und hektische Partie mit zahlreichen Chancen auf beiden Seiten.