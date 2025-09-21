Fußball Landesliga 3: Scher-Kicker landen dritten Streich

Mit dem 3:1 (1:1)-Erfolg gegen den VfL Nagold ist der TSV Harthausen/Scher zum dritten Mal in Folge ungeschlagen geblieben.

Damit holten die Scher-Kickert aus den vergangenen drei Partien satte sieben Punkte. „Ich denke, damit sind wir in der Saison angekommen. Der Sieg hat uns die ersten vier Spieltage vergessen machen lassen. Damit haben wir ein gutes Fundament gelegt für die Vorrunde. Aber wir wollen demütig sein, dran bleiben und weiter die Punkte einfahren“, war TSV-Trainer Akin Atepe nach der Partie zufrieden.

Harthausen gleicht Gästeführung noch vor der Pause aus Dabei war den Gästen, die in den beiden Spielen zuvor ohne Treffer geblieben waren, kurz vor der Pause das 1:0 (40.) geglückt: Nach einer Flanke von der rechten Seite köpfte Niklas Watzl zur Führung ein. Aber Harthausen hatte noch vor dem Halbzeitpfiff die richtige Antwort parat: Nach dem die Gäste einen Schuss der Hausherren zu kurz abgewehrt hatten, landete das Leder bei Jonas Losekamm, der den Ball schön mit der Brust herunter nahm und volley zum 1:1-Halbzeitstand versenkte.

Nach dem Seitenwechsel gelingt der Aktepe-Elf eine frühe Führung

Nach dem Seitenwechsel fanden die Scher-Kicker schnell wieder in die Partie zurück und sorgten für einen Auftakt nach Maß: Fünf Minuten waren gespielt, als TSV-Kapitän Fabian Maier nach einer Ecke von Tunay Balci zum 2:1 einköpfte.

Locher macht mit schönem Solo den Deckel drauf

Nagold versuchte danach, erneut zum Ausgleich zu kommen; aber die Harthausener Abwehr stand sicher und ließ keinen weiteren Gegentreffer zu. In der 87. Minute sorgte dann Finn Locher für die Entscheidung, als er zum Spurt ansetzte, die aufgerückte Nagolder Defensive überlief und VfL-Keeper Elias Bürkle zum 3:1 überwand.

Wiedergutmachung des TSV gelingt

„Meine Mannschaft wollte nach dem 0:6 im WFV-Pokal in Nagold etwas gutmachen. Schon vor dem Spiel waren die Jungs total fokussiert. Meine Mannschaft hat den Matchplan gut umgesetzt und die Räume gut eingedämmt. Ich denke der Sieg gegen einen guten Gegner, der zum obersten Regal der Liga gehört, geht in Ordnung“, resümiert Trainer Aktepe. TSV Harthausen/Scher: Reinhardt; Koch, F. Maier (75. Allseits), L. Maier, Rösch, Dahlke, Balci, Losekamm (90.+4 Zorlu), Gratz, Locher (90. Czopiak), Endriß (90.+3 Geng). Tore: 0:1 Watzl (40.), 1:1 Losekamm (45.), 2:1 F. Maier (50.), 3:1 Locher (87.). Schiedsrichter: Adrian Dobler (Unterzeil-Reichhofen).