Fußball Landesliga 3: Scher-Kicker landen dritten Streich

Mit dem 3:1 (1:1)-Erfolg gegen den VfL Nagold ist der TSV Harthausen/Scher zum dritten Mal in Folge ungeschlagen geblieben.
Damit holten die Scher-Kickert aus den vergangenen drei Partien satte sieben Punkte. „Ich denke, damit sind wir in der Saison angekommen. Der Sieg hat uns die ersten vier Spieltage vergessen machen lassen. Damit haben wir ein gutes Fundament gelegt für die Vorrunde. Aber wir wollen demütig sein, dran bleiben und weiter die Punkte einfahren“, war TSV-Trainer Akin Atepe nach der Partie zufrieden.