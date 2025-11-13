Fußball Landesliga 3: „Richtungsweisendes Spiel“ für Aktepe-Elf

Am Samstag (14.30 Uhr) steht in der Landesliga ein Kellerduell an, in dem es sowohl für den TSV Harthausen/Scher, als auch für den SV Croatia Reutlingen um wichtige Punkte geht.
„Es ist auf jeden Fall ein richtungsweisendes Spiel für uns. Der ein oder andere redet auch schon von einem Endspiel, aber für mich ist der Fußball immer sehr schnelllebig. Vor allem auch mit dem Aspekt, dass man im Abstiegskampf mit einer kurzen Serie schnell wieder rauskommen kann, deshalb ist es für mich noch kein Endspiel,“ so der Spielertrainer des TSV Harthausen/Scher, Akin Aktepe, vor dem Heimspiel gegen den SV Croatia Reutlingen.