Fußball Landesliga 3: Nur ein Zähler für das Zollern-Quartett

Recht mager fiel die Punktausbeute für die vier Landesligisten aus dem Zollernalbkreis in der Landesliga Staffel III am achten Spieltag aus.









Dieser wurde bereits am Tag der Deutschen Einheit eröffnet vom SV Zimmern und Aufsteiger TSV Frommern. Die favorisierten Gastgeber taten sich lange schwer gegen die Dehner-Elf, denn sie waren zwar in der ersten Halbzeit überlegen, scheiterten aber imm wieder am guten Frommerner Schlussmann Daniel Mau. Und so wäre den Gästen in Halbzeit zwei fast die Führung gelungen; Anes Kljajic vergab aber die Möglichkeit zum 0:1. Und so gelang Zimmern noch der der 1:0-Siegtreffer durch Stefan Mutapcic.