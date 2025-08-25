Fußball Landesliga 3: Nur die TSG Balingen II darf jubeln

Der Verbandsliga-Absteiger baut im Spitzenspiel gegen den SC Tuttlingen seine Serie aus. Für die Nullsiebener und Scher-Kicker setzt es dagegen klare Heimniederlagen.
Auch wenn der Saisonstart der TSG Balingen II nicht besser hätte laufen können, warnt Cheftrainer Philipp Wolf vor einer zu großen Welle der Euphorie. Trotz neun Punkten und 10:0 Toren nach den ersten drei Spieltagen, betont der 35-Jährige immer wieder, dass die Tabelle „erst nach fünf oder sechs Spieltagen“ eine erste Aussagekraft hat.