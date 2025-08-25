Fußball Landesliga 3: Nur die TSG Balingen II darf jubeln

Auch wenn der Saisonstart der TSG Balingen II nicht besser hätte laufen können, warnt Cheftrainer Philipp Wolf vor einer zu großen Welle der Euphorie. Trotz neun Punkten und 10:0 Toren nach den ersten drei Spieltagen, betont der 35-Jährige immer wieder, dass die Tabelle „erst nach fünf oder sechs Spieltagen“ eine erste Aussagekraft hat.

Erste Zwischenbilanz Ende September Mit Blick auf die interne Evaluation geht Wolf sogar noch einen Schritt weiter: „Nach dem Albstadt-Spiel, also nach acht Partien, können wir erstmals beurteilen, wo wir in der Liga stehen. Mindestens mal im oberen Drittel mitzuspielen, war natürlich von Beginn an unser Anspruch. Aber ob es für ganz oben reichen wird, dass schauen wir uns erstmals Ende September an.“

Albstadt lässt nach dem 0:1 komplett nach

Nicht ganz so gut wie die Balinger Bilanz fällt die des FC 07 Albstadt aus: Die Nullsiebener haben nach drei Spielen erst einen Sieg auf dem Konto. Zuletzt setzte es gegen den SV Nehren ein 0:3-Niederlage. „In den ersten 20 Minuten war es ein Spiel auf Augenhöhe. Wir haben viele Zweikämpfe gewonnen, waren gut im Spiel, hatten einige Halbchancen und eine gute Gelegenheit durch Samed Güngör“, lässt Albstadts Spielertrainer Samed Akbaba die Partie Revue passieren. „Aber nach dem 0:1 haben wir komplett nachgelassen. Deshalb ist der Sieg für Nehren hochverdient. Gegen den BSV Schwenningen müssen wir ein anderes Gesicht zeigen.“

Trotz Niederlage ein Schritt nach vorne

Fürwahr, feierten die Kicker aus der Neckarstadt doch ebenfalls einen 3:0-Erfolg beim TSV Harthausen/Scher, der noch ohne Punkte am Tabellenende steht. „Leistungstechnisch war es unser bislang bestes Spiel. Allerdings haben wir es verpasst den Abschluss zu suchen. Schwenningen hat dagegen mit seiner Qualität unsere Fehler bestraft. Aber es war dennoch ein Schritt nach vorne“, sagt TSV-Trainer Akin Aktepe.