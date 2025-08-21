Fußball Landesliga 3: Nullsiebener nehmen zweiten Heimsieg ins Visier

Ein Flutlichtmatch bestreitet der FC 07 Albstadt am Freitagabend um 19 Uhr. Zu Gast ist der SV Nehren – für die Elf um Spielertrainer Akbaba eine anspruchsvolle Aufgabe.
Die Gäste begannen mit sechs Zählern und Torverhältnis 7:2 optimal die noch junge Landesligarunde. 3:2-Sieg beim heimstarken VfB Bösingen zum Startschuss in die Saison. Letztes Wochenende ließen sie, sportlich gesehen, auch nichts „anbrennen“, lösten ihre Heimaufgabe gegen den Zollern–Vertreter TSV Harthausen durch 4:0-Erfolg mehr als souverän. Folglich ist der SV Nehren nach zwei Spieltagen auf Platz drei eingereiht, zudem bisher ungeschlagen - da gibt es rund um den Sportplatz an der Steinlach bisher vermutlich wenig zu meckern: „Meine Jungs sind gut drauf, bin zufrieden, wir sind insgesamt gut in die Runde gestartet“, meint TSV-Coach Sandro Keppler.