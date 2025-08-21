Fußball Landesliga 3: Nullsiebener nehmen zweiten Heimsieg ins Visier

Die Gäste begannen mit sechs Zählern und Torverhältnis 7:2 optimal die noch junge Landesligarunde. 3:2-Sieg beim heimstarken VfB Bösingen zum Startschuss in die Saison. Letztes Wochenende ließen sie, sportlich gesehen, auch nichts „anbrennen“, lösten ihre Heimaufgabe gegen den Zollern–Vertreter TSV Harthausen durch 4:0-Erfolg mehr als souverän. Folglich ist der SV Nehren nach zwei Spieltagen auf Platz drei eingereiht, zudem bisher ungeschlagen - da gibt es rund um den Sportplatz an der Steinlach bisher vermutlich wenig zu meckern: „Meine Jungs sind gut drauf, bin zufrieden, wir sind insgesamt gut in die Runde gestartet“, meint TSV-Coach Sandro Keppler.

Nehrens Coach Keppler hat Respekt vor dem Gegner

Dagegen kassierte der FC 07 Albstadt beim SC 04 Tuttlingen, trotz Chancenanzahl in Summe zweier Begegnungen, immenser Spielanteile auf Augenhöhe, am Ende die deutliche 0:4-Niederlage, Trainer Keppler zum Thema FC 07 Albstadt angesprochen – allgemein - aber auch speziell auf das jüngste Match in Tuttlingen hat er seine eigene Meinung, relativiert dieses Endergebnis aus seiner Sicht eindeutig: „Ich zähle tatsächlich Albstadt auch dieses Jahr zu den spielstärksten Mannschaften in der Liga, wenngleich es sich tabellarisch nicht immer wieder spiegelt. Sie sind auf allen Positionen gut besetzt, haben mit Viktor Farkas und Samed Güngör im Zentrum Top-Spieler. Zudem verfügen sie über außen richtig gute, technisch starke Akteure, außerdem im Angriff mit Denis Mazrekaj einen guten Abschlussspieler, können daher jede Mannschaft in der Liga schlagen“, lobt Keppler.

Der FC-Trainer sieht sein Team nicht als „Underdog“

Die Favoritenrolle scheint aufseiten der Gäste zu sein. Doch FC 07-Coach Samed Akbaba sieht sein Team nicht unbedingt als „Underdog“, doch um die drei Zähler im Albstadion zu behalten, müssen eigene Fehler minimiert und vor allem die Chancenverwertung deutlich nach oben geschraubt werden. „Ganz klar, wir wollen den zweiten Heimsieg in Folge, müssen aber im Spiel effektiver werden. Wir hatten in den letzten beiden Matches acht bis neun hundertprozentige Torchancen, diese aber nicht genutzt. „Der SV Nehren ist im Kollektiv eine sehr starke Mannschaft. Sie spielen seit einigen Jahren zusammen und haben starke Individualisten, die Partien entscheiden können, wie Raphael Nill oder Marvin Hamm. Da müssen wir uns gut vorbereiten“, weiß Akaba, der gegen Nehren auf Marco Bacher, Lewin Moser und Viktor Farkas verzichten muss. „Wir müssen taktisch die Aufstellung anpassen“, so Akbaba.