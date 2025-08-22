Fußball Landesliga 3: Nehren knipst Albstadt das Licht aus

Das Keppler-Team gewinnt auch das Freitagabend-Flutlichtduell beim FC 07 mit 3:0 (1:0) und feiert so den dritten Dreier in Folge. Für die Hausherren ist es die zweite Niederlage.

Die Gastgeber mussten ohne ihre etatmäßigen „Sechser“ Lewin Moser und Viktor Farkas Umstellungen im defensiven Mittelfeld vornehmen und mussten sich zu Beginn der Partie erst einmal sortieren. Dabei hatte Albstadt Glück, dass Nehren diese Orientierungsphase nicht zur Führung nutzte; denn gleich zweimal hatte Marco Binder die Gelegenheit, die Gäste mit 1:0 in Front zu bringen.

Gäste treffen mitten in die Albstädter Drangphase

Nach einer Viertelstunde fanden auch die Nullsiebener besser in die Partie, gestalteten diese ausgeglichen und erspielten sich gute Möglichkeiten durch einen Freistoß von Dzaferi, den Nehrens Keeper Michael Geiger noch über die Latte lenkte (17.), und Samed Güngör, dessen Kopfball nach einem Dzaferi-Freistoß drüber strich (26.). Mitten in diese gute Albstädter Phase gelang Nehren das 1:0 (37.) durch Philipp Frank, der eine Hereingabe in den Strafraum verwertete.

Nehren spielt seine Routine aus und erhöht auf 2:0

In der zweiten Halbzeit spielte das Team von SVN-Coach Pedro Keppler seine ganze Routine aus; Nehren ließ Ball und Gegner gut laufen und kam immer wieder mit langen Bällen hinter die Albstädter Viererkette zu guten Möglichkeiten, so wie in der 59. Minute, als wieder ein Ball im Strafraum der Nullsiebener landete. FC-Spielertrainer Samed Akbaba kam zwar noch ran, konnte aber nicht entscheidend klären gegen Yannick Dorka, der das 2:0 markierte.

Bauknecht sorgt für die Entscheidung

Es sollte aber noch dicker kommen: Nach einem Albstädter Ballverlust schnappte sich Max Bauknecht das Leder marschierte über die rechte Seite nach vorne und sorgte mit einem satten Flachschuss zum 3:0 (79.) für die Entscheidung. Erst in den Schlussminuten kam der FC zu zwei Halbchancen durch Nihad Dzaferi und Denis Mazrekaj; es blieb aber beim verdienten 3:0-Erfolg für den SV Nehren- FC 07 Albstadt: Leitenberger; Bradara, Akbaba, Güngör, Mazrekaj, Fischer (73. N. Dzaferi), Matur (73. Juned), A. Dzaferi, A. Cetin, Pasternak (64. Banda), S. Cetin. Tore: 0:1 Philipp Frank (37.), 0:2 Yannick Dorka (59.), 0:3 Max Bauknecht (79.). Schiedsrichter: Robin Stauß (Unter-Oberschmeien).