Fußball Landesliga 3: Nehren knipst Albstadt das Licht aus

Das Keppler-Team gewinnt auch das Freitagabend-Flutlichtduell beim FC 07 mit 3:0 (1:0) und feiert so den dritten Dreier in Folge. Für die Hausherren ist es die zweite Niederlage.
Die Gastgeber mussten ohne ihre etatmäßigen „Sechser“ Lewin Moser und Viktor Farkas Umstellungen im defensiven Mittelfeld vornehmen und mussten sich zu Beginn der Partie erst einmal sortieren. Dabei hatte Albstadt Glück, dass Nehren diese Orientierungsphase nicht zur Führung nutzte; denn gleich zweimal hatte Marco Binder die Gelegenheit, die Gäste mit 1:0 in Front zu bringen.