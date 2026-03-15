Fußball Landesliga 3: Mirhan Inan sichert der TSG II den Auswärtssieg

Balingen II holt mit dem 1:0-Erfolg beim BSV Schwenningen wichtige Punkte im Meisterschaftsrennen. Der Balinger Torjäger erzielt das „Tor des Tages“.
BSV Schwenningen – TSG Balingen II 0:1 (0:0). Da zeitgleich der SV Zimmern beim VfL Pfullingen verlor und so Rang zwei an die SG Empfingen, die den TuS Ergenzingen mit 8:1 deklassierte abtreten musste, beträgt der Vorsprung der Balinger Regionalliga-Reserve an der Tabellenspitze nun zwei Zähler auf die SGE, die bereits ein Spiel mehr absolviert hat, und drei Punkte auf Zimmern auf Rang drei.