Fußball Landesliga 3: Mirhan Inan sichert der TSG II den Auswärtssieg

BSV Schwenningen – TSG Balingen II 0:1 (0:0). Da zeitgleich der SV Zimmern beim VfL Pfullingen verlor und so Rang zwei an die SG Empfingen, die den TuS Ergenzingen mit 8:1 deklassierte abtreten musste, beträgt der Vorsprung der Balinger Regionalliga-Reserve an der Tabellenspitze nun zwei Zähler auf die SGE, die bereits ein Spiel mehr absolviert hat, und drei Punkte auf Zimmern auf Rang drei.

„Das war eine sehr reife Leistung gegen einen starken Gegner. Über 90 Minuten war der Sieg aber absolut verdient“, freute sich TSG-II-Coach Philipp Wolf nach der Begegnung. Die U23-Mannschaft aus der Kreisstadt agierte offensiv mit viel Qualität und setzte die Schwenninger Abwehr immer wieder unter Druck.

Die Gastgeber standen jedoch sehr kompakt und präsentierten auch in den Zweikämpfen ihre Stärken, ähnlich wie zuletzt bei den deutlichen Siegen gegen die Zollernteams aus Albstadt (6:3) und Harthausen (6:0). Auch wenn die Balinger nur wenige Chancen hatten, präsentierte die junge Mannschaft eine reife Leistung und dominierte die Partie.

Sehenswerte1:0-Führung

In der 62. Minute führte ein schneller Angriff über die rechte Seite zu einer sehenswerten Ballstaffette, die beim eingewechselten Paul Gaiser landete. Dieser bediente zentral Mirhan Inan an der Strafraumgrenze, und der Torjäger schlenzte den Ball unhaltbar und sehenswert ins lange Eck zum 1:0. Weitere sehr gute Konterchancen wurden nicht perfekt ausgespielt, der letzte Pass kam jeweils nicht an. Schwenningen versuchte noch einmal zurückzuschlagen, doch die Gäste verteidigten geschickt und ließen kaum etwas zu.

Pech mit Lattentreffer

Im Gegenteil: Die U23 hätte das Ergebnis sogar noch höher schrauben können, als Inan nur die Latte traf (70.). „Wir hatten vielleicht nicht die Vielzahl an Torchancen, aber insgesamt war der Sieg verdient. Wir haben gegen eine starke BSV07-Offensive, bis auf ein paar Standards, wenig zugelassen. Einzig in der Nachspielzeit hatten wir etwas Glück bei einem Kopfball. Unterm Strich waren wir das eine Tor besser“, erklärte Wolf nach der Begegnung.

Fürwahr, in der sechsten Minute der Nachspielzeit wäre Schwenningen beinahe noch der Ausgleich geglückt – Mastrantonio konnte aus fünf Metern den Ball aber nicht mehr platzieren und köpfte Goalie Duha Dogan in die Arme.

BSV-Trainer Jago Maric bilanzierte die knappe Heimniederlage: „Es ist sehr ärgerlich, dass sich die Mannschaft für ihr gutes Spiel nicht mit einem Punkt belohnt hat. Aufgrund des Chancenplus hätten wir auch gewinnen können. Wir sind 90 Minuten lang ein hohes Tempo gegangen, haben gut verteidigt.“ TSG Balingen II: Dogan – Knobloch, Maier, Bader (60. Gaiser), Braun (87. König), Berger (60. Draskovic), Thomaidis (83. Haas), Barth, Inan, Neff (74. Quartey), Schneider. Tor: 0:1 Inan (62.). Schiedsrichter:Alessandro Winter (Herbertingen). Zuschauer: 150.