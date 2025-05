Fünf Mal in Folge war der TSV Harthausen ungeschlagen geblieben; nun musste das Team von Trainer Akin Aktepe mal wieder als Verlierer vom Platz.

Locher verpasst eine frühe Führung

Gegen defensiv bemühte Gäste knackte der VfB früh das Bollwerk. Der erste Warnschuss mit einem 18-Meter-Freistoß von Adi Dobricean landete zentral noch in der Mauer (5.). Dann allerdings hatten die Hausherren Glück, dass sie in der 13 Minute nicht in Rückstand gerieten. Finn Locher nahm eine flache Hereingabe aus 15 Metern direkt; VfB-Schlussmann Ron Armbruster lenkte den Ball noch an die Querlatte.

Lesen Sie auch

Ippolito sorgt für die 1:0-Pausenführung

Besser machte es Bösingen 100 Sekunden später: Marius Müller bediente Flavio Ippolito mit einem schönen Steckpass. Der marschierte alleine auf Harthausens Keeper Timo Reinhardt zu und versenkte die Kugel zum 1:0 (15.). In der Folgezeit blieb der VfB das gefährlichere Teams, konnte bis zur Halbzeit jedoch den zweiten Treffer nicht nachlegen.

Mit einem Doppelschlag macht Bösingen alles klar

Dies änderte sich nach der Pause: Bösingen entschied die Partie mit drei Treffern binnen nur zehn Minuten. Erst schoss Jannik Botzenhart noch eine Gelegenheit über den Kasten (53.), dann klingelte es im TSV-Gehäuse. Dobricean war Vorlagengeber, Torsten Müller schloss platziert ins Eck ab – 2:0 (60.). Kaum wieder angespielt verloren die Gäste den Ball, Torsten Müller bediente diesmal Beiter und der traf zum 3:0 (61.).

Schneider setzt den Schlusspunkt

Bei den Harthausenern gingen nun die Köpfe nach unten, beim VfB blieb die Lust auf weitere Aktionen. Der kurz zuvor eingewechselte Julian Schneider markierte in der 70. Minute das 4:0. Eine scharfe Hereingabe von Beiter bugsiert er unter Mithilfe seines Gegenspielers vor dem Tor über die Linie. Die restlichen 20 Minuten verwalteten die Bösinger ohne Mühe ein weiteres zu Null. TSV Harthausen/Scher: Reinhardt; F. Maier (71. Czopiak), Gauggel, Rösch, Abt, Losekamm (67. Wesner), Koch, Gratz, Locher (75. Schnakenberg), Lonis, Allseits (71. Erbe). Tore: 1:0 Ippolito (15.), 2:0 Müller (60.), 3:0 Beiter (61.), 4:0 Schneider (70.). Schiedsrichter: Lenny Müller (Plitttersdorf). Zuschauer: 100.