Fußball Landesliga 3: Harthausens Leistungssteigerung wird nicht belohnt

Der BSV Schwenningen entführt mit einem 3:0 (1:0)-Erfolg die Punkte von der Scher. Nach der dritten Saisonniederlage in Folge steht der TSV am Tabellenende.
„Das war leistungstechnisch bislang unser bestes Spiel“, resümierte Harthausens Spielertrainer Akin Aktepe nach der Partie. „Wir waren gut im Spiel, haben viele Bälle erobert und gut umgeschaltet, es allerdings dann verpasst den Torabschluss zu suchen.“ So kam der TSV zu zwei guten Gelegenheiten durch Finn Locher (27.) und Thomas Rösch (30.).