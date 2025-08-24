Fußball Landesliga 3: Harthausens Leistungssteigerung wird nicht belohnt

Der BSV Schwenningen entführt mit einem 3:0 (1:0)-Erfolg die Punkte von der Scher. Nach der dritten Saisonniederlage in Folge steht der TSV am Tabellenende.

„Das war leistungstechnisch bislang unser bestes Spiel“, resümierte Harthausens Spielertrainer Akin Aktepe nach der Partie. „Wir waren gut im Spiel, haben viele Bälle erobert und gut umgeschaltet, es allerdings dann verpasst den Torabschluss zu suchen.“ So kam der TSV zu zwei guten Gelegenheiten durch Finn Locher (27.) und Thomas Rösch (30.).

Chiaruzzi nutzt Unaufmerksamkeit zur Führung

Kurz vor der Halbzeit war Harthausen allerdings einmal unachtsam in der Defensive und Fabio Chiaruzzi stand nach einer Flanke sträflich frei und köpfte zur 1:0-Halbzeitführung der Gäste ein.

Gäste schlagen nach Fehlern eiskalt zum 3:0 zu

„Wir haben uns dann für die zweite Halbzeit viel vorgenommen“, sagt Aktepe. Seine Mannschaft startete auch gut in die zweiten 45 Minuten; aber nch einem individuellen Fahler der Hausherren erhöhte wiederum Chiaruzzi auf 2:0 für den BSV. Auch dem 3:0 durch Dario Holenstein (80.) ging ein Fehler des TSV voraus. Auf der Gegenseite scheiterte Aktepe aus spitzem Winkel an BSV-Schlussmann Kilian Dinger.

Aktepe sieht trotz der Niederlage einen Schritt nach vorne

„In der Landesliga haben die Gegner eben die Qualität, solche Fehler zu bestrafen. Zwischen den Strafräumen war es ein ausgeglichenes Spiel. Wir waren nicht so viel schlechter, als es das Ergebnis vermuten lässt. Aber das spricht natürlich auch für die Qualität der Schwenninger. So stehen wir wieder mit leeren Händen da. Aber die Leistung war ein Schritt nach vorne. Es ist nur eine Frage bis wir die ersten Punkte einfahren. Da müssen wir einfach dranbleiben“, so Aktepe. TSV Harthausen/Scher: Reinhardt; Gauggel, L. Maier (87. Zorlu), Rösch (85. Lutz), Dahlke, Balci, Losekamm, Czopiak (70. Aktepe), Koch, Gratz, Locher (82. Gudelj). Tore: 0:1, 0:2 F. Chiaruzzi (45./58.), 0:3 Holenstein (80.). Schiedsrichter: Johannes Hehnle (Rißtissen). Zuschauer: 102.