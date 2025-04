Der TSV Straßberg eröffnet den Spieltag am Freitagabend mit einem Flutlichtspiel gegen den SV Nehren. Der TSV Harthausen/Scher gastiert am Samstag beim Schlusslicht in Dornhan. Auf den TSV Frommern wartet in Empfingen eine hohe Auswärtshürde.

TSV Straßberg – SV Nehren (Freitag, 19 Uhr).

„Aller guten Dinge sind drei“, so lautet die Devise der Straßberger Fußballe nach den Siegen im Derby gegen den TSV Harthausen/Scher (3:0) und im Kellerduell bei der TSF Dornhan (3:0), mit den die Schmeien-Kicker die Rote Laterne abgeben haben.

Lesen Sie auch

Tabellensiebter ist ein großes Kaliber

Doch der nächste Gegner ist ein ganz anderes Kaliber: Mit dem SV Nehren gastiert der Tabellensiebte im Schmeien-Stadion, der zwar am vergangenen Wochenende ein 0:3-Heimniederlage gegen den VfL Nagold hinnehmen musste, der aber nach der Winterpause mit Siegen gegen den SC Tuttlingen und beim FC 07 Albstadt, sowie einem Unentschieden gegen den SV Zimmern gegen namhafte Gegner schon fleißig gepunktet hat. Zudem hat SVN-Coach Pedro Keppler mit Marvin Hamm einen Goalgetter in seinem Team, der zusammen mit dem Tuttlinger Buba Camara die Torjäger-Rangliste der Landesliga III anführt.

„Wir freuen uns auf dieses Flutlichtspiel. Durch die beiden Siege haben wir ein gutes Gefühl entwickelt. Diesen Schwung wollen wir in das Spiel gegen Nehren mitnehmen“, sagt Straßbergs Trainer Marc-Philipp Kleiner, der aber weiß, dass da eine richtig schwere Aufgabe auf sein Team zukommt: „Das wird ein Brocken. Nehren ist ein starker Gegner, der sehr erfahren ist.“

Straßberg kann befreit aufspielen

Doch im Hinspiel musste sich Straßberg nur knapp mit 1:2 geschlagen geben, so dass nun vor heimischer Kulisse die Chance besteht, zu punkten. „Jedes ist Spiel ist anders und hat seine Eigenheiten. Wir werden unser Bestes geben. Die Tabelle ist uns egal“, beschreibt der Straßberger Coach, dass seine Mannschaft befreit aufspielen kann.

Verzichten muss Kleiner am Freitagabend auf Lennart Kelm, der in Dornhan die gelb-rote Karte gesehen hat und die Dienster von Michael Riester und Alexey Storm, der aus beruflichen Gründen kürzer tritt und vorerst nicht mehr zur Verfügung steht. Dafür kehrt aber Sascha Reimann wieder in den Kader zurück.

SG Empfingen – TSV Frommern (Samstag, 14 Uhr). Für den TSV Frommern steht ein schweres Auswärtsspiel beim Drittplatzierten, der SG Empfingen an. Die Empfinger, die zuletzt gegen den BSV 07 Schwenningen trotz 3:0-Führung zwei Punkte liegen ließen, sind dennoch ziemlich gut in Form, ganz gegensätzlich zum TSV aus Frommern.

Bislang nur ein Punkt im Jahr 2025

Dieser hat im Jahr 2025 nur einen Punkt geholt und zählt so als formschwächstes Team der Liga. Dennoch gehen die Schwarz-Gelben sehr motiviert ins Spiel, da sie in der Hinrunde zu Hause einen Punkt (1:1) erkämpft haben. Hinzu kommt,das die Empfinger ihren Co-Trainer Daniel Seemann zur nächsten Saison verlieren werden, der den Schritt zum FC Holzhausen wagt, obwohl er bereits seine Zusage gegeben hatte. Dieser Paukenschlag ist erst am Anfang der Woche bekannt geworden. Dennoch glaubt Cheftrainer Armin Hotz, dass diese Nachricht das Empfinger Spiel nicht beeinflussen wird. Er denkt trotzdem, dass seine Mannschaft auf jeden Fall eine Chance gegen den Favoriten hat. „Wir können jeden Punkt gebrauchen und müssen jede Chance nutzen ,die wir bekommen, denn jedes Spiel startet bei 0:0. Wir brauchen in diesem Spiel eine gute Einstellung, eine Bereitschaft, schnelle Abschlüsse und wir müssen jeden Zweikampf annehmen und führen“, sagt Hotz.

Einige Spieler sind fraglich

Trotz der Niederlage lobt Hotz nochmals die Leistung seiner Mannschaft vor zwei Wochen, als sie nur 1:2 gegen den Tabellenführer aus Rottenburg verloren hat. Der Trainer muss aber eventuell verletzungsbedingt auf mehrere wichtige Spieler verzichten, da sich zuletzt Yannick Capol und Maximilian Plätke verletzt haben. Außerdem sind Fatih Ezgin und Robin Martaler noch fraglich für das wichtige Spiel am Samstag.

TSF Dornhan – TSV Harthausen/Scher (Samstag, 15.30 Uhr). Nach dem wichtigen 3:2-Erfolg gegen den SV Wittendorf können die Scher-Kicker mit einem Sieg beim Schlusslicht in Dornhan einen weiteren großen Schritt in Richtung Klassenerhalt machen. Die Chancen stehen nicht schlecht; denn die Gastgeber sind nach der Niederlage gegen den TSV Straßberg auf den letzten Tabellenplatz abgerutsch. Zudem gewann Harthausen schon das Hinspiel vor heimischer Kulisse mit 2:1

Harthausen will Dornhaner Einzelkönner in den Griff bekommen

„Wir müssen schauen, dass wir die Dornhaner Einzelkönner Andy Zimmermann und Julian Haas, die über die Außenbahnen kommen, eingedämmt bekommen und auch an Sandro Bossert dran sind. Denn diese Drei prägen das Dornhaner Spiel und bringen eine gewiße Qualität in der Offensive mit“, weiß Harthausens Trainer Akin Aktepe, worauf es ankommen wird. Bei Ballverlusten hat er Schwächen des Gegners ausgemacht. „Wir müssen nach Ballgewinnen zügig hinter die Ketten kommen und die Tiefenläufe machen. Dann werden für uns Lücken entstehen, die wir dann auch nutzen können“, ist Harthausens Coach überzeugt, der sich Infos über den Gegner von seinem Trainerkollegen Marc-Philipp Kleiner eingeholt hat, der ja in der Vorwoche mit dem TSV Straßberg in Dornhan mit 3:0 erfolgreich war. „Wir Trainer aus dem Zollernalbkreis sind sowieso immer in ständigem Kontakt und unterhalten uns nicht nur über die Gegner, sondern auch die Lage in der Lage“, sagt Aktepe.

Scher-Kicker wollen drei Punkte mitnehmen

Personell kann der Harthausener Übungsleiter auf einen ähnlichen Kader wie zuletzt gegen Wittendorf bauen. „Steffen Erbe ist privat verhindert. Der Einsatz von Max Czopiak ist noch fraglich aufgrund einer Oberschenkelverletzung, ebenso wie bei Tunay Balci. Sicher ausfallen wird Ersatztorhüter Mike Flad aufgrund von Bandscheibenproblemen. „Aber wir werden sicherlich eine schlagkräftige Mannschaft auf den Platz schicken, die alles dafür tun wird, damit wir die drei Punkte mitnehmen können, zeigt sich Trainer Aktepe optimistisch.