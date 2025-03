Der TSV Harthausen/Scher bemühte sich nach Kräften, bewies trotz frühem Rückstand bis zum Abpfiff Moral, musste aber unter dem Strich die spielerische Klasse der Nagolder anerkennen. Der VfL Nagold hatte die Gäste über die volle Spielzeit gesehen im Griff.

Die Scher-Kicker verbuchen nur drei Torchancen

In Sachen Torchancen schlugen lediglich drei nennenswerte Momente für die Scher-Kicker zu Buche. Einen davon hatte Nico Gaiser mit einem unkontrollierten Rückpass auf seinen Torhüter Maksim Hoelper fabriziert (25.), zuvor hatte Tim Schnakenberg (9.) frei am kurzen Eck vorbeigezogen. Bei der zweiten TSV-Chance hatte sich Hoelper ganz lang gemacht, und den Schuss von Lonis Alessio noch über die Querlatte gelenkt (74.).

Der VfL kommt immer wieder zu Balleroberungen

VfL-Trainer Marcel Schuon hatte zum zweiten Male die gleiche Startelf ins Rennen geschickt. Nagold tat sich gegen die tief gestaffelte TSV-Abwehr zwar schwer, kam aber vor allem durch Jonny Rothfuß immer wieder in der Hälfte der Gäste zu Balleroberungen. „Rot – ihr steht zu tief“, kritisierte TSV-Trainer Akin Aktepe seine Elf, doch der erhoffte Raumgewinn war leichter gesagt als umgesetzt.

Nagold gelingt bis zur Pause eine 2:0-Führung

Nagold lief früh und konsequent an, wenn dennoch ein Ball durchkam, dann wurde er eine sichere Beute von der Dreierkette mit Marc Rück, Nick Schweizer und Marius Hogg. Auf der linken Seite hatte sich Perparim Halimi permanent in das Nagolder Offensivspiel eingeschaltet, und durfte nach 22 Minuten einen Assistpunkt als Vorlagengeber für seine Flanke auf Jan Beifuß beim 1:0 verbuchen. Gut zehn Minuten später durfte sich Tom Gutekunst in bester Mittelstürmer-Manier über sein erstes Landesliga-Tor (35.) freuen, als er aus kurzer Entfernung das 2:0 erzielte.

Gastgeber dominieren auch in Halbzeit zwei und erhöhen auf 4:0

Nagold kreierte Chancen, zu Beginn der zweiten Halbzeit wollte es Beifuß zu genau machen, als er frei vor TSV Keeper Timo Reinhardt den Ball am langen Pfosten vorbeischlenzte (52.). Kurz danach war er erneut rechts durch und machte es per Flachschuss zum 3:0 besser, als er den TSV-Keeper ausspielte. Ein weiteres Tor schien dann nur eine Frage der Zeit, und die kam in der 77. Minute, als sich Nico Gaiser mit dem 4:0 belohnte. TSV Harthausen/Scher: Reinhardt; L. Maier, Rösch, Dahlke, Abt, Schnakenberg (46. Lonis), Losekamm, Koch (46. F. Maier), Gratz (76. Wesner), Locher (46. Erbe), Endriß. Tore: 1:0 (22.) Beifuß, 2:0 (35.) Gutekunst, 3:0 (59.) Beifuß, 4:0 (77.) Gaiser. Schiedsrichter: Marc-Kevin Seidel – Quendrim Mustafaj – Sebastian Reif. Zuschauer: 110.