„Natürlich sind wir sehr zufrieden“, resümierte Harthausens Trainer Akin Aktepe. „Vor allem wie die Mannschaft verteidigt hat und sich an die Vorgaben gehalten hat. Das war entscheidend für den Punkt.“

Fabian Maier und das Aluminium verhindern einen Rückstand

Der FC hatte erwartungsgemäß mehr Ballbesitz als die Scher-Kicker und war spielbestimmend; aber Harthausen hielt mit Einsatz und Disziplin dagegen. Rottenburg verzeichnete in Halbzeit eins drei Großchancen; einmal rettete Fabian Maier auf der Linie; zweimal war die Latte aufseiten der Gastgeber. Aber auch die Scher-Kicker hatten ihre Möglichkeiten durch Alessio Lonis und Thomas Rösch, die aber an FC-Keeper Julian Häfner scheiterten. So ging es torlos in die Halbzeitpause.

Auch in Halbzeit zwei halten die Scher-Kicker die Null

Auch in Durchgang zwei war der FC Rottenburg spielbestimmend; doch Behr schoss aus guter Position drüber (55.) und scheiterte wenig später im 1:1-Duell am TSV-Keeper Timo Reinhardt (60.). Ansonsten ließ Harthausen den Gästen keine nennenswerten Chancen mehr zu. In der Schlussphase hatte der eingewechselte Max Czopiak die Führung für die Hausherren auf dem Fuß, traf aber den Ball nicht richtig. So blieb es am Ende beim 0:0.

TSV-Trainer Akin Aktepe ist zufrieden

„Unter dem Strich bin ich zufrieden. Wir nehmen den Punkt gegen den Tabellenführer gerne mit. Wir sind jetzt drei Spiele in Folge ungeschlagen und wollen in den nächsten Spielen dran bleiben und weiterhin punkten“, zog TSV-Trainer Aktepe ein positives Fazit.

TSV Harthausen: Reinhardt; F. Maier (85. Wesner), Gauggel, Rösch (88. Allseits), Dahlke, Abt (81. Erbe), Koch, Gratz, Locher (87. Czopiak), Lonis, Endriß (77. L. Maier).

Tore: Fehlanzeige.

Schiedsrichter: Stefan Jokic (Altdorf).