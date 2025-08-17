Fußball Landesliga 3: Harthausen muss weiter auf die ersten Punkte warten

Die Scher-Kicker kassieren beim 0:4 (0:2) im Auswärtsspiel beim SV Nehren die zweite Niederlage, steigern sich aber gegenüber dem Auftakt.
SV Nehren – TSV Harthausen/Scher 4:0 (2:0). Nach der 0:3-Auftaktpleite gegen den SC Tuttlingen war Harthausens Trainer Akin Aktepe alles andere als zufrieden gewesen mit der Leistung seiner Mannschaft. Nicht so aber nach der neuerlichen Niederlage in Nehren. „Von der Leistung und dem Engagement her war es im Gegensatz zu der letzten Woche auf jeden Fall ein Schritt nach vorne. Ich denke, wenn wir komplett gewesen wären, dann wäre in Nehren vielleicht schon etwas drin gewesen“, erklärt Aktepe, der nach dem Tuttlingen-Spiel von seiner Mannschaft eine Reaktion gefordert hatte.