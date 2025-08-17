Fußball Landesliga 3: Harthausen muss weiter auf die ersten Punkte warten

SV Nehren – TSV Harthausen/Scher 4:0 (2:0). Nach der 0:3-Auftaktpleite gegen den SC Tuttlingen war Harthausens Trainer Akin Aktepe alles andere als zufrieden gewesen mit der Leistung seiner Mannschaft. Nicht so aber nach der neuerlichen Niederlage in Nehren. „Von der Leistung und dem Engagement her war es im Gegensatz zu der letzten Woche auf jeden Fall ein Schritt nach vorne. Ich denke, wenn wir komplett gewesen wären, dann wäre in Nehren vielleicht schon etwas drin gewesen“, erklärt Aktepe, der nach dem Tuttlingen-Spiel von seiner Mannschaft eine Reaktion gefordert hatte.

Der TSV startet gut in die Partie

Obwohl die Scher-Kicker auf zahlreiche Stammkräfte urlaubs- und verletzungsbedingt verzichten mussten, fanden sie in Nehren gut in die Partie und hatten nach zwölf Minuten eine gute Möglichkeit, als nach einer Hereingabe von Thomas Rösch in den Strafraum Andre Gudelj zum Abschluss kam, jedoch an Nehrens Keeper Michael Geiger scheiterte.

Rempfer und Binder bringen Nehren in Front

Aber auch die Hausherren waren bei ihren Vorstößen brandgefährlich; so wie in der 14. Minute, als Silas Rempfer eine Hereingabe zum 1:0 verwertete. Und nach einer halben Stunde schloss das Keppler-Team einen weiteren guten Angriff zum 2:0 durch Marco Binder ab. „Das erste und zweite Gegentor sind aus ähnlichen Situationen gefallen. Dabei hatten wir vor dem Spiel besprochen, den ersten Pfosten zuzumachen, da Nehren aus dieser Position viele Tore schießt“, moniert Aktepe, der Beginn der zweiten Halbzeit selbst ran musste, nach dem Kapitän Fabian Maier verletzungsbedingt ausschied.

Gastgeber schlagen noch zweimal zu

Und Harthausens Spielertrainer stand auch wenig später im Fokus: Die Hausherren setzten sich über die rechte Seite durch, und Yannick Dorka verwertete die Hereingabe zum 3:0 (61.). „Da habe ich zu früh angegriffen“, gesteht Aktepe ein. Damit war natürlich eine Vorentscheidung gefallen; aber die Gäste ließen sich nicht hängen und kamen zu einer guten Möglichkeit von Finn Locher, der aber an Torhüter Geiger scheiterte (70.). So war es Raphael Nill vorbehalten, mit einem Sonntagsschuss, der sich unter die Latte zum 4:0 senkte (87.), den Schlusspunkt zu setzen.

„Müssen fitnesstechnisch auf ein Niveau kommen, um mitzuhalten“

„Ich kann keinem meiner Spieler den Willen absprechen, aber man merkt einfach auch, dass wir durch die Urlaubszeit unheimlich viel Intensität und Fitness verloren haben. Wir müssen schauen, dass wir die nächsten Wochen nutzen, um fitnesstechnisch auf so ein Niveau zu kommen, dass wir in der Liga mithalten können“, resümierte TSV-Trainer Aktepe. TSV Harthausen/Scher: Reinhardt; F. Maier (47. Aktepe), Gauggel, L. Maier, Rösch, Allseits (85. Schulz), Balci, A. Gudelj (90. Cech), Losekamm, Geng (38. M. Gudelj), Locher. Tore: 1:0 Rempfer (14.), 2:0 Binder (28.), 3:0 Dorka (61.), 4:0 Nill ( 87.). Schiedsrichter: Philipp Lehmann (Grötzingen). Zuschauer: 100.