Fußball Landesliga 3: Harthausen hofft auf Heim-Punkte

Mit dem BSV Schwenningen wartet am Sonntag um 15 Uhr aber ein schwerer Gegner auf den TSV.
Die Gäste aus der Doppelstadt, die in der abgelaufenen Saison Tabellenplatz acht belegten, waren am ersten Spieltag spielfrei, ließen es dann aber bei ihrem Liga-Debüt am vergangenen Wochenende so richtig krachen: Mit 4:3 entführten die Jungs von BSV-Trainer Jago Maric die Punkte beim heimstarken VfB Bösingen und werden nun bestrebt sein, den guten Start bei ihrem Gastspiel auf der Scher auszubauen. Weniger gut lief es bislang für die Gastgeber, die mit einer 0:3-Niederlage gegen den SC Tuttlingen und einem 0:4 beim SV Nehren in die Runde gestartet sind.