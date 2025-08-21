Fußball Landesliga 3: Harthausen hofft auf Heim-Punkte

Die Gäste aus der Doppelstadt, die in der abgelaufenen Saison Tabellenplatz acht belegten, waren am ersten Spieltag spielfrei, ließen es dann aber bei ihrem Liga-Debüt am vergangenen Wochenende so richtig krachen: Mit 4:3 entführten die Jungs von BSV-Trainer Jago Maric die Punkte beim heimstarken VfB Bösingen und werden nun bestrebt sein, den guten Start bei ihrem Gastspiel auf der Scher auszubauen. Weniger gut lief es bislang für die Gastgeber, die mit einer 0:3-Niederlage gegen den SC Tuttlingen und einem 0:4 beim SV Nehren in die Runde gestartet sind.

Gegner kommt mit viel Qualität

„Das wird eine sehr schwere Aufgabe. Schwenningen hat sich zur neuen Saison noch einmal gut verstärkt. Beim BSV spielen einige Jungs mit Verbands-, Oberliga- oder teilweise sogar Regionalliga-Erfahrung. Da ist viel Qualität beim Gegner“, weiß Harthausens Trainer Akin Aktepe.

Zwei Punkteteilungen in der vergangenen Saison

„Da wird es darauf ankommen, dass wir gut dagegen halten und die Räume für die Gegner eng machen. Auf der anderen Seite müssen wir die Chancen, die sich uns bieten werden konsequent nutzen. Wenn uns das gelingt, dann ist auch etwas Zählbares für uns drin gegen Schwenningen“, zeigt sich Harthausens Coach optimistisch. Und dass dies nicht unrealistisch ist, das zeigte sich in der Vorsaison. Trennten sich doch die beiden Teams zweimal Unentschieden. In Schwenningen hieß es am Ende 0:0, und am letzten Spieltag der Saison teilten die beiden Teams beim 1:1 wieder die Punkte.

Aber das ist Schnee von gestern; am Samstag werden die Karten neu gemischt. Das weiß auch Aktepe. „Nichtsdestotrotz habe ich der Mannschaft unter der Woche im Training gesagt, dass wir geduldig und noch härter an uns arbeiten müssen, weil die Liga insgesamt stärker geworden ist, da sich viele Mannschaften im Sommer noch einmal qualitativ verstärkt haben.“

Die Personalsituation bleibt weiter angespannt

Vieles hängt bei den Scher-Kickern auch vom Personal ab. Zuletzt musste der TSV stark ersatzgeschwächt in Nehren antreten. Und es sieht auch an diesem Wochenende nicht gerade rosig aus. Denn Matthias Endriß ist noch gesperrt; Tim Abt ist verletzt, Liam Allseits fehlt urlaubsbedingt. Zudem ist der Einsatz von Fabian Maier und Marius Geng, die beim Spiel in Nehren angeschlagen ausgewechselt werden mussten, mehr als fraglich. „Das ist schon eine prekäre Situation. Aber es bringt nichts, den Kopf in den Sand zu stecken. Die Jungs, die am Sonntag einsatzfähig sind, die müssen es dann eben reißen“, setzt Trainer Aktepe auf Pragmatismus.