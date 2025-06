Fußball Landesliga 3: Happy End für ein Zollern-Duo

1 Nicht nur die TSG Balingen, auch die Kicker des TSV Harthausen durften am Pfingstmontag jubeln. Durch den Balinger Aufstieg bleiben sie in der Landesliga. Foto: Privat Die Saison in der Landesliga Staffel 3 ist beendet. Gleich für zwei Mannschaften gab es am Pfingstwochenende ein glückliches Ende.







Für ihr letztes Saisonspiel gegen den SV Zimmern hatten sich die Kicker des FC 07 Albstadt vorgenommen, sich mit einem Heimsieg von ihrem Publikum zu verabschieden. Aber daraus wurde nichts. Zwar führte das Team um FC-Spielertrainer Samed Akbaba zur Pause nach einem Treffer von Samed Güngör mit 1:0; verlor aber am Ende mit 1:3 und beschloss die Spielzeit 2024/25 auf dem neunten Tabellenplatz. „Wir hätten in der ersten Halbzeit höher als nur mit 1:0 führen müssen. In Durchgang zwei haben bei uns in den letzten 20 Minuten die Kräfte nachgelassen, und wir haben durch Standards noch zwei Gegentore kassiert“, analysiert Akbaba.