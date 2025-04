Dabei hatte es gut begonnen für die Gastgeber, die in der zwölften Spielminute durch Anes Kljajic mit 1:0 in Führung gingen. Frommerns Torjäger hatte nach einem Elfmeter für den TSV, den Zimmerns Torhüter Silas Thieringer parierte, den Ball im Tor untergebracht.

Ausgeglichene erste Hälfte

„Die erste Halbzeit war über weite Strecken ausgeglichen“, sagt Frommerns Spielertrainer Armin Hotz. Doch nach einem Eckball brachten die Gastgeber den Ball nicht aus der Gefahrenzone, und so erzielte Denis Demir aus kurzer Distanz den 1:1-Ausgleich für Zimmern. Der TSV Frommern in Person von Kljajic, aber auch der SVZ verzeichneten im ersten Durchgang noch jeweils ein gute Möglichkeit, um in Führung zu gehen, die aber beide ungenutzt blieben. So ging es mit 1:1 in die Halbzeit. Zur Pause musste dann Spielertrainer Armin Hotz angeschlagen raus, für ihn kam Marvin Wiedmann. Und so musste sich der TSV nach Wiederbeginn durch die personell bedingte Umstellung in der Anfangsviertelstunde erst einmal finden.

Lesen Sie auch

Nach der Pause fehlt bei den Hausherren zunächst die Ordnung

„Uns hat da etwas die Ordnung gefehlt, und Zimmern ist auch sehr schwungvoll aus der Pause gekommen“, sagt Hotz. Das Engagement der Gäste zahlte sich auch aus; denn in der 55. Minute brachte Nicolo Ippolito das Team von SVZ-Trainer Marc Genter mit 2:1 in Führung. Die Gelb-Schwarzen zeigten sich durch den Rückstand aber nicht geschockt und gestalteten die Partie in der Folge offen. Dann leistete sich der TSV aber einen Stellungsfehler, den Ippolito zum 3:1 (82.) nützte.

In der Nachspielzeit drängt der TSV auf den Ausgleich

Aber das Hotz-Team ließ sich auch davon nicht unterkriegen und kam noch zum 2:3-Anschlusstreffer durch den eingewechselten Daniel Zobel in der 90. Minute. „In der Nachspielzeit haben wir noch auf den Ausgleich gedrückt. Aber die Zeit ist uns davon gelaufen, und wir waren auch nicht mehr zwingend genug. Deshalb sind wir zu keiner guten Torchance mehr gekommen“, erläutert Frommerns Spielertrainer, warum es am Ende nicht zu einem Punktgewinn gereicht hat.

Viertelstunde nach der Halbzeit als Knackpunkt

Entscheidend war für Hotz, „die Viertelstunde nach der Halbzeit. In der Phase war Zimmern sehr stark und hätte nicht nur das 2:1, sondern auch noch ein Tor mehr machen können. Insgesamt ist das Ergebnis bitter für uns; denn es wäre etwas drin gewesen für uns.“ TSV Frommern: Mau; Konz, Schmidtke (76. R. Martaler), Staiger, Kljajic, Capol (76. Akin), Lindauer, Trickel (68. T. Martaler), Albert, An. Hotz (61. Zobel), Ar. Hotz (46. Wiedmann). Tore: 1:0 Anes Kljajic (12.), 1:1 Deniz Demir (23.), 1;2, 1:3 Nicolo Ippolito (55./82.), 1:3 Daniel Zobel (90.). Schiedsrichter: Stephan Nerlich (Heumaden). Zuschauer: 80.