Fußball Landesliga 3: FC 07 gelingt Überraschung beim VfB

Der VfB Bösingen muss sich gegen die abstiegsbedrohten Gäste aus Albstadt mit 0:3 (0:1) geschlagen geben. Nikola Nikoletic trifft doppelt für die Nullsiebener.
VfB Bösingen – FC 07 Albstadt 0:3 (0:1). Rehabilitieren, den Kopf aus der Schlinge ziehen und ein Lebenszeichen im Tabellenkeller geben – all dies ist den Albstädtern auf dem Bruckäcker gelungen. Nach den vielen Gegentoren in den ersten drei Partien nach der Winterpause (11) wollte der Gast vor allem in der Defensive besser verteidigen,nichts zu lassen und die gefährliche Konter-Offensive der Bösinger aus dem Spiel nehmen.