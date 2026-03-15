Fußball Landesliga 3: FC 07 gelingt Überraschung beim VfB

Der VfB Bösingen muss sich gegen die abstiegsbedrohten Gäste aus Albstadt mit 0:3 (0:1) geschlagen geben. Nikola Nikoletic trifft doppelt für die Nullsiebener.

VfB Bösingen – FC 07 Albstadt 0:3 (0:1). Rehabilitieren, den Kopf aus der Schlinge ziehen und ein Lebenszeichen im Tabellenkeller geben – all dies ist den Albstädtern auf dem Bruckäcker gelungen. Nach den vielen Gegentoren in den ersten drei Partien nach der Winterpause (11) wollte der Gast vor allem in der Defensive besser verteidigen,nichts zu lassen und die gefährliche Konter-Offensive der Bösinger aus dem Spiel nehmen.

Albstadt geht früh in Führung Vom nackten Ergebnis her ist dies letztlich gelungen. Albstadt gelang ein guter Start: Im Anschluss an eine Ecke feuerte Semih Cetin volley knapp am Tor vorbei (5.). In der 15. Minute gelang das frühe 1:0 – Nikola Nikoletic traf aus 13 Meter in Tormitte, nachdem ein Freistoß aus dem Halbfeld zweimal nicht geklärt werden konnte. Bitter für Bösingen, es war ein Standard.

Bösingen verpasst den Ausgleich

In der Folgezeit hatte Julian Schneider nach einem schönen Zuspiel von Adi Dobricean das 1:1 auf dem Fuß (23.). Kurze zeit später legte Andi Griesser Torsten Müller auf - FC-Keeper Chris Leitenberger hielt den Ball sicher (31.). Bis zur Pause passierte nichts mehr.

Offene Partie in Halbzeit zwei

Die Nullsiebener wurden erst wieder direkt nach dem Seitenwechsel gefährlich als Samed Güngör vor VfB-Keeper Ron Armbruster zum Schuss kam, der die Kugel zur Mitte abfälschte, wo Denis Mezrekaj völlig frei über die Latte köpfte (49.). Statt der Vorentscheidung blieb es offen und spannend. Leon Schlosser (53.) vergab den Ausgleich, wiederum zweimal entschärfte Armbruster gegen Stefan Fischer und Amen Dzaferi (61., 68.). Und so ging es immer wieder hin und her. Die letzte dicke Gelegenheit zum 1:1 verpasste Torsten Müller mit einem 22-Meter-Schuss am Tor vorbei (88.).

Nullsiebener haben das bessere Ende für sich

Und so kam es in der Schlussphase wie es aus Bösinger Sicht kommen musste: Volles Risiko, alles verloren. Aus einem Ball von der Grundlinie zur Mitte sorgte Nikoletic in der 90. Minute für das 2:0. Kurz vor dem Ende ging ein VfB-Rückpass an Armbruster vorbei, Ahmet Cetin schaltete am schnellsten und schob zum 0:3 ins leere Tor ein (90.+3).

VfB-Trainer Leopold ist enttäuscht

VfB-Trainer Peter Leopold zeigte sich enttäuscht vom Ergebnis und Auftritt seiner Elf: „Wir haben zu viele Abstimmungsfehler gemacht. Der Gegner war strukturierter, besser organsisiert, und Albstadt hat es uns schwer gemacht. Das Ergebnis liest sich brutal mit 0:3. Aber wenn man kein Tor schießt, will dies bei uns einiges heißen.“

FC-Spielertrainer Akbaba verteilt Komplimente

Albstadts Spielertrainer Abdussamed Akbaba verteilte ein Kompliment an seine Mannschaft „für eine engagierte und kompakte Leistung und einen am Ende verdienten Sieg für uns. Endlich haben wir uns einmal belohnt.“ Vor allem in der Defensive sei seine Mannschaft beherzt aufgetreten und habe für die vielen Gegentore in den Vorwoche rehabilitiert. VfB Bösingen: Armbruster - Botzenhart (79. Wulle), Le. Schlosser, Kimmich (86. Ma. Schlosser), Bihler, Dobricean, Schneider (71. Stoll), Hezel, Griesser (86. Ruf), To. Müller, Be. Fischer (56. Ma. Müller). FC 07 Albstadt: Leitenberger - Akbaba, Güngör(56. Gil Rodriguez), Mazrekaj, Fischer, Dzaferi, Ah. Cetin, Mitrenga (56. Farkas), Nikoletic, Pasternak, Se. Cetin. Tore: 0:1, 0:3 Nikoletic (15., 90.+3), 0:2 A. Cetin (90.). Schiedsrichter: Nils Temme (Gomaringen). Zuschauer: 200.