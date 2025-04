Fußball Landesliga 3: FC 07 Albstadt will das Glück erzwingen

Der FC 07 drängte letztes Wochenende intensiv auf die Ergebniswende doch ohne Erfolg: Man verlor beim Tabellenfünften VfB Bösingen - trotz engagierter Leistung und Chancenplus vor allem während der ersten Halbzeit und zumindest andauernd bis tief in die zweite Spielhälfte – doch noch das Match während der Endphase klar mit 1:5. Die Albstädter Blau-Weißen warten nach dieser deutlichen, jedoch dem Spielverlauf nicht entsprechenden Auswärtsniederlage nunmehr seit drei Ligaspielen auf einen „Dreier.

Seedorf hat in die Erfolgsspur zurück gefunden

Dagegen fand der SV Seedorf jüngst nach drei Pleiten in Serie gegen Empfingen, Tuttlingen und Rottenburg, zuletzt durch 2:0 Heimsieg im Derby gegen Zimmern o.R. den sportlichen „Turnaround“. Das Team von Trainer Emanuele Ingrao wird daher selbstbewusst erstmals im Albstadion antreten; zumal der SVS das Hinspiel mit 3:1 gewann, während die Gastgeber alles darauf setzen, diese Paarung vor heimischer Kulisse für sich zu entscheiden.

Lange durften sich die Nullsiebener in Bösingen sich Hoffnungen auf etwas Zählbares machen, ehe eine umstrittene Ampelkarte für FC-Spielertrainer Samed Akbaba und ein, aus Gästesicht, unberechtigter Freistoß, der zur 2:1-Führung des VfB in der 72. Minute führte, für die Vorentscheidung sorgten. „Diese Entscheidung, den Freistoß überhaupt zu pfeifen war falsch und für uns negativer Wendepunkt in der Begegnung. Fakt ist, ich habe klar den Ball gespielt, den Bösinger Akteur nicht getroffen, das hat mein Gegenspieler nach der Partie eindeutig bestätigt, der Schiedsrichter im Match anfänglich ebenfalls, er ließ nämlich zunächst das Spiel weiterlaufen, bis plötzlich der Linienrichter seine Fahne hob, dem Schiri einen Hinweis gab, dieser dann unerklärlicherweise Foulspiel pfiff und mir die Ampelkarte zeigte. Ich weiß nicht was der Assistent von fern da gesehen hat“, war Akbaba nach der Partie bedient. „Trotzdem, drei weitere Treffer dürfen wir in so kurzer Zeit dann nicht mehr kassieren.“

Gelingt gegen Seedorf der Start einer neuen Heimserie?

Nun wartet mit dem Tabellensechsten aus Seedorf erneut keine leichte Aufgabe. Die Gäste, die zuletzt gegen den SV Zimmern mit 2:0 erfolgreich waren, gewannen auch schon das Hinspiel gegen den FC mit 3:1. Dies soll sich am Samstag nicht wiederholen, wenn es nach dem Willen der Gastgeber geht. „Wir wollen nach der unglücklichen Heim-Niederlage gegen Nehren, wieder eine Heimserie starten. Denn wir waren zuvor fünf Begegnungen in Folge daheim ungeschlagen“, hat sich Trainer Akbaba vorgenommen, der aber weiß, dass dies kein einfaches Unterfangen wird: „Seedorf hat sehr gute Einzelspieler, das hat man im Hinspiel deutlich gesehen. Aber wir wollen uns nicht nach dem Gegner richten, müssen auf eigene Aktionen konzentriert sein und für unseren Aufwand den wir im Spiel betreiben, endlich belohnen, vielleicht das Glück auch mal erzwingen.“