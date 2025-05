Fußball Landesliga 3: FC 07 Albstadt bleibt auf Erfolgskurs

1 Es darf gejubelt werden: Mit einem 3:2-Erfolg gegen den SV Wittendorf feierte der FC 07 Albstadt seinen dritten Heimsieg in Folge. Foto: Kara

Die Nullsiebener entscheiden eine torreiche und „farbige“ Partie gegen den SV Wittendorf mit 3:2 für sich. Torjäger Denis Mazrekaj wird mit zwei Treffern zum Matchwinner.









FC 07 Albstadt – SV Wittendorf 3:2 (2:0). Das war aus Albstädter Sicht ein hartes Stück Arbeit: Die Akbaba- Elf konnte seine Heimserie auf nunmehr drei Siege in Serie ausbauen, hatte aber alle Hände voll zu tun am Ende alle drei Zähler gegen den abstiegsbedrohten Tabellenvierzehnten aus Wittendorf im Albstadion zu behalten. Matchwinner für den FC 07 gegen insgesamt mutig auftretende Gäste war aber ohne Frage Torjäger Denis Mazrekaj mit zwei Treffern.