Fußball Landesliga 3: Eine 2:0-Führung reicht nicht

Das Spiel begann kurz nach dem Anpfiff mit einem Paukenschlag zum 0:1-Blitzstart der Gäste. Nach einem Abspielfehler von Deniz Demir nutzte Denis Mazrekaj die Situation und traf nach einem Querpass zum 0:1 (3.). Zimmern verschlief den Start komplett, und es kam noch besser für die Gäste: Nach einem abgefälschten Freistoß aus 20 Metern von Denis Mazrekaj fiel Nikola Nikoletic die Kugel vor die Füße und der bleibt eiskalt – 0:2 (16.).

Nullsiebener starten furios – Zimmern schlägt zurück

Nun wachte der SVZ auf und antwortete direkt im Gegenzug mit dem wichtigen 1:2-Anschlusstreffer. Marius Helmke verwertete ein Zuspiel in die Gasse von Leo Benz, ließ einen Albstädter aussteigen und schoss ein. Der FC07 blieb weiter bei Kontern gefährlich und hätte in der 26. Minute auf 1:3 stellen können, nachdem Mazrekaj von der rechten Seite aus der Drehung über die Latte zog.

Benz trifft und muss raus

Nach dem Seitenwechsel versuchte Zimmerns Trainer ab der 56. Minute mit drei Einwechslungen für neue Impulse zu sorgen. Dies gelang perfekt: Eine weitere Standardsituation führte zum 2:2-Ausgleich. Diesmal hatten die Hausherren in Luca Barroi bei einer Ecke den Vorbereiter - Benz wuchtete den Ball per Kopf in die Maschen (64.). Er verletzte sich in dieser Szene allerdings am Knöchel und konnte nicht weitermachen.

Der SVZ geht erstmals in Front

Der SVZ war nun besser im Spiel, jedoch beschäftigte Mazrekaj die Hintermannschaft immer wieder. So plätscherte die Zeit dahin, und die Gäste schienen auf dem besten Weg zu sein, mindestens einen Zähler mitzunehmen. Das Genter-Team agierte mit Geduld und Bedacht und wurde in der 83. Minute mit der 3:2-Führung belohnt. Luca Barroi traf mit einem tollen Linksschuss aus 22 Metern via Innenpfosten.

Mazrekaj besorgt das 3:2

Albstadt gab jedoch nicht auf und kam postwendend nach einem Eckball per Kopfball von Mazrekaj zum 3:3-Ausgleich (88.). Kurze Zeit später hatte Mutapcic auf der Gegenseite das 4:3 auf dem Fuß, aber Pech. Nach einem Gästeeckball startete er einen Konter und wollte den zu weit aufgerückten FC-Keeper Chris Leitenberger aus 40 Metern mit einem Lupfer überlisten, der Ball ging knapp am Gehäuse vorbei (90.).

Am Sonntag geht es zu Croatia Reutlingen

So blieb es am Ende beim Unentschieden, mit dem sich die Nullsiebener in der Tabelle am punktgleichen SV Croatia Reutlingen vorbei auf Rang zehn schoben. Just zu diesem Gegner führt den FC das nächste Spiel am Sonntag um 15 Uhr. Im Hinspiel gelang Albstadt ein 1:0-Erfolg durch einen Treffer von Denis Mazrekaj in der Nachspielzeit. Mit einem Erfolg in Reutlingen könnten das Akbaba-Team einen weiteren Schritt in Richtung Klassenerhalt machen und den zehnten Rang verteidigen.

FC 07 Albstadt: Leitenberger; Bradara (22. Banda), Akbaba, Güngör (81. Crincoli), Mazrekaj, Anicito (66. Bacher), Maier, A. Cetin (66. Juned), S. Cetin, Dzaferi, Nikoletic (85. Sama).

Tore: 0:1, 3:3 Denis Mazrekaj (3./88.), 0:2 Nikola Nikoletic (14.), 1:2 Marius Helmke (16.), 2:2 Leo Benz (64.), 3:2 Luca Barroi (83.).

Schiedsrichter: Stefan Jokic (Altdorf).

Zuschauer: 100.