Fußball Landesliga 3: Ein richtungsweisendes Duell

Für beide Mannschaften ist es eine richtungsweisende Begegnung, da sie bislang leer ausgegangen sind. Die Gastgeber, die zuletzt spielfrei waren, unterlagen zum Auftakt dem SV Nehren mit 2:3 und dem BSV Schwenningen mit 3:4. Just gegen die gleichen Gegner verloren auch die Scher-Kicker, allerdings deutlicher: Mit 0:4 in Nehren und am vergangenen Wochenende mit 0:3 gegen Schwenningen. Bereits zum Auftakt setzte es eine 0:3-Niederlage gegen den SC Tuttlingen.

TSV-Trainer Aktepe sieht sehr schwere Aufgabe Harthausens Trainer Akin Aktepe schätzt die Aufgabe beim VfB als sehr schwer ein. „Bösingen zählt für mich zu den besten Mannschaften der Liga. Die beiden Niederlagen waren 50:50-Spiele, die man verlieren kann. Ich denke das Team ist erfahren genug, um die die Situation richtig einzuschätzen.“

VfB-Trainer Peter Leopold weilt im Urlaub

„Ich habe der Mannschaft gesagt, wenn man daheim fünf Treffer erzielt, sollte man eigentlich nicht null Punkte auf dem Konto stehen haben“, resümierte VfB-Trainer Peter Leopold. Er wird am Samstag allerdings fehlen, weil er noch bis Mitte kommender Woche im Urlaub weilt. Assistent Felix Hodrus und Spieler-Co-Trainer Torsten Müller betreuen das Team.

„Dürfen nicht lange fackeln, wenn sich Chancen bieten“

In der Vorsaison war Harthausen gegen den VfB zweimal als Verlierer vom Platz gegangen . Das soll sich nicht wiederholen. „Wir müssen aus einer stabilen Defensive auftreten und dürfen nur wenig Chancen zulassen. Im Gegenzug müssen wir mutig am Ball sein und vor allem nicht so lange fackeln, wenn sich uns Chancen bieten. Bösingen hat seine Stärken in der Technik und dem Zug zum Tor. Allerdings gehen sie auch gewisse Risiken in ihrem Spiel ein; da bieten sich dann hinten Räume, in die wir hineinstoßen müssen“, sagt Aktepe, der am Samstag auf die verletzten Fabian Maier, Marius Geng und Tim Abt sowie den noch gesperrten Matthias Endriß verzichten muss.

Bösingen bangt um seinen Torjäger

Aber auch die Gastgeber wissen, was auf dem Spiel steht: „Wir werden mehr Ballbesitz haben und den Gegner unter Druck setzten müssen. Harthausen muss aber ebenfalls was tun. Ich rechne schon damit, dass sie auf unsere Fehler lauern. Unser Ziel ist es, dass die Null steht. Ein Tor erzielen wir in der Regel immer. Jetzt gilt es gemeinsam durch die kleine Talsohle durchzukommen„, sagt Assistent Hodrus, dem die Abwehrspieler Noah Kimmich und Benedikt Jochem wieder zur Verfügung stehen. Hinter Torjäger Marius Müller (Fußprellung) und Leon Schlosser (Oberschenkel) steht noch ein kleines Fragezeichen.