Fußball Landesliga 3: Ein richtungsweisendes Duell

Wer holt sich die ersten Saisonpunkte? Diese Frage wird am Samstag um 15.30 Uhr beantwortet, wenn der VfB Bösingen den TSV Harthausen/Scher empfängt.
Für beide Mannschaften ist es eine richtungsweisende Begegnung, da sie bislang leer ausgegangen sind. Die Gastgeber, die zuletzt spielfrei waren, unterlagen zum Auftakt dem SV Nehren mit 2:3 und dem BSV Schwenningen mit 3:4. Just gegen die gleichen Gegner verloren auch die Scher-Kicker, allerdings deutlicher: Mit 0:4 in Nehren und am vergangenen Wochenende mit 0:3 gegen Schwenningen. Bereits zum Auftakt setzte es eine 0:3-Niederlage gegen den SC Tuttlingen.