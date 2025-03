Fußball Landesliga 3: Die Albstädter Heimserie ist beendet

FC 07 Albstadt – SV Nehren 0:1 (0:1). Die FC 07-Mini-Heim-Erfolgsserie mit zuletzt drei Siegen und zwei Unentschieden ist Geschichte: Der Gastgeber war auf dem holprigen und tiefen Rasenspielfeld über 90 Spielminuten die spielerisch überlegene Mannschaft. Manko war jedoch die mangelnde Präzision bei der Chancenverwertung.

Nach Anpfiff sahen die Zuschauer im Albstadion zunächst „Einbahnstraßenfußball“ vom feinsten der Albstädter Blau-Weißen in Richtung Nehrener Gehäuse. Die Akbaba-Elf schlug sofort hohes Pressing an und ließ den Gästen vor allem während der Anfangsviertelstunde keine Luft zum Atmen. Nach zwölf Spielminuten hätte es im Kasten der Steinlachkicker schon „klingeln“ können: Verteidiger Silas Rempfler hätte das Leder aus kurzer Distanz fast ins eigene Netz befördert, lenkte es aber knapp am Pfosten vorbei.

Die „kalte Dusche“ folgt mitten in die Drangphase

Mitten in die Albstädter Drangphase folgte die „eiskalte Dusche“: Marcel Binder stellte aus dem „Nichts“ den bisherigen Spielverlauf völlig auf den Kopf. Nach weitem Zuspiel der Gäste rund zwanzig Meter in die Spielhälfte des FC 07, sprang der Ball auf dem holprigen Rasen vor Albstadts Mittelfeldspieler Lewin Moser so unglücklich auf, dass er diesen nicht kontrolliert klären konnte und ungewollt zu einer perfekten „Steilvorlage“ für Binder wurde, der per Fernschuß zur glücklichen 1:0-Führung der Gäste (15.) traf.

Beide Teams lassen weitere Möglichkeiten liegen

Die Gäste wurden durch den Treffer beflügelt und mutiger. Nach 20 Minuten hätten sie ihre Führung ausbauen können: Raphael Nill flankte von rechts, aber Oliver Traub schoss das Spielgerät knapp am Albstädter Gehäuse vorbei. Doch auch der FC hatte vor der Pause noch zwei Möglichkeiten zum Ausgleich durch einen Kopfball von Denis Mazrekaj (37.) und Samed Güngör, der aus 20 Metern das Tor um Haaresbreite verfehlte (40.).

FC-Torhüter Leitenberger pariert Elfmeter

Kurz nach Wiederbeginn gab es Elfmeter für Nehren; Oliver Traub war am Strafraumeck gefoult worden. Doch FC-Torhüter Chris Leitenberger parierte den Strafstoß von Stefan Mader und hielt sein Team so im Spiel.

In der Schlussphase fallen keine Tore mehr

Auch Albstadt boten sich gute Chancen durch Armen Dzaferi und Mazrekaj, der im 1:1-Duell an SVN-Keeper Michael Geiger (55.) scheiterte. Zehn Minuten später traf Moser nur den Pfosten. Albstadt riskierte in der Schlussphase noch einmal alles und brachte neue Kräfte. Doch Tore fielen keine mehr, da auch Nehren einige Konter nicht sauber ausspielte. So blieb es am Ende beim 0:1.

Die Trainerstimmen

Am Ende blieb es beim 0:1 für die Gäste, wo nach Schlusspfiff logischerweise nur ein Trainer zufrieden am PK-Tisch stand, nämlich Pedro Keppler aus Nehren: „ Albstadt hatte aus meiner Sicht im ganzen Spiel hinweg die bessere Spielanlage, ich meine aber wir die etwas klareren Torchancen. Insgesamt war der Sieg durchaus glücklich, aber nicht ganz unverdient.“ Er lobte die äußeren Rahmenbedingungen im Albstadion und die FC 07-Organisation, bemängelte jedoch den Zustand des schwer bespielbaren Rasens.

FC07-Spielertrainer Samed Akbaba, der wegen Verletzung nicht mitwirken konnte, war etwas geknickt beim Pressegespräch: „Erst mal Glückwunsch, dir Pedro, zu den drei Punkten, die tun dir gut, hätten aber uns auch gut getan. Wir haben auf schwierigen Untergrund versucht, spielerische Lösungen zu finden, das auch in der ersten Halbzeit gut gemacht, hatten durchaus drei bis vier gefährliche Aktionen, aber keine wirklich 100-prozentige Torchance. In der zweiten Spielhälfte versuchten wir weiter Fußball zu spielen, offensiv zu agieren, haben aber dann mit mehr “langen Bällen“ gespielt, nicht mehr so kombiniert wie in der ersten Halbzeit. Nach dem Rückstand, wenn du dann hinten aufmachst, bekommt dann Nehren die Konterchancen, aber auch wir hatten dann zwei bis dreimal Pech gehabt, unter anderem beim Distanzschuss von Lewin Moser an den Pfosten und einmal klärte der Torhüter, wo der Ball frei auf der Linie lag.“

FC 07 Albstadt: Leitenberger, Pasternak (46. Nikoletic), Bradara, Güngör, Banda, Anicito (80. Crincoli), Dzaferi, Maier, Moser, Mazrekaj, A. Cetin (66. Matur).

Tor: 0:1 Marco Binder (15.).

Besonderes Vorkommnis: FCA- Torwart Chris Leitenberger (Albstadt) hält Foulelfmeter von Stefan Mader (46.).

Schiedsrichter: Felix Braun. (Kisslegg).

Zuschauer: 120.