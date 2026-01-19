Fußball Landesliga 3: Der VfB Bösingen legt wieder los

1 Noah Kimmich und der VfB Bösingen steigen in die Vorbereitung auf die zweite Saisonhälfte ein. Foto: Rohde Landesligist Bösingen startet am Donnerstag in die Rückrunden-Vorbereitung. Trainer Peter Leopold hat drei Neuzugänge an Bord.







Link kopiert



Der Tabellensechste der Landesliga III hat bis zu seinem Startspiel am 7. März beim Vorletzten TSV Harthausen/Scher eine Woche länger Zeit als die anderen Landesligakonkurrenten, da er am ersten offiziellen Rückrundenspieltag noch pausieren darf. Doch schon bereits ab dieser Woche bittet das Bösinger Trainerteam um Chefcoach Peter Leopold seinen Kader auf dem Bruckäcker zum intensiven Training zu Vorbereitung auf die Restsaison.