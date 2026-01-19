Fußball Landesliga 3: Der VfB Bösingen legt wieder los
1
Noah Kimmich und der VfB Bösingen steigen in die Vorbereitung auf die zweite Saisonhälfte ein. Foto: Rohde

Landesligist Bösingen startet am Donnerstag in die Rückrunden-Vorbereitung. Trainer Peter Leopold hat drei Neuzugänge an Bord.

Der Tabellensechste der Landesliga III hat bis zu seinem Startspiel am 7. März beim Vorletzten TSV Harthausen/Scher eine Woche länger Zeit als die anderen Landesligakonkurrenten, da er am ersten offiziellen Rückrundenspieltag noch pausieren darf. Doch schon bereits ab dieser Woche bittet das Bösinger Trainerteam um Chefcoach Peter Leopold seinen Kader auf dem Bruckäcker zum intensiven Training zu Vorbereitung auf die Restsaison.

 

Drei Neuzugänge an Bord

Drei Neue verstärken den Kader

Bereits am 1. Dezember stieß Lucjan Teclaw zum VfB und feierte bei seiner Premiere-Einwechslung in den ersten Minuten gegen den BSV Schwenningen sofort seinen ersten Treffer im VfB-Trikot. Dominik Stoll (SV Wachendorf) und Kevin Hezel (FC 08 Villingen) sind zwei weitere Neue und erweitern somit die Alternativen im ohnehin breit aufgestellten Kader.

Vier Testspiele vereinbart

Vier Testspiele stehen auf dem Programm

Insgesamt vier Testspiele haben die Bösinger neben den dreimal Training pro Woche aktuell terminiert. Los geht es am Samstag, 7. Februar (14 Uhr), beim Bezirksligisten SV Eutingen. Am Dienstag, 10. Februar (19 Uhr), steht vor der Fasnet noch eine Partie beim Bezirksligisten FV Tennenbronn an. Am Samstag, 21. Februar (14 Uhr), spielt der VfB beim Landesligisten SV Oberwolfach, ehe es am Samstag, 28. Februar (14 Uhr), wieder auswärts zum Landesligisten TSV Bad Boll geht.

 