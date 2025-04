BSV Schwenningen – FC 07 Albstadt (Samstag, 15.30 Uhr). Keine leichte Aufgabe wartet auf Albstadts Landesligakicker beim Gastspiel in der Doppelstadt. Doch Samed Akbaba, Coach der Blau-Weißen gibt sich durchaus selbstbewusst: „Wir fahren mit breiter Brust nach Schwenningen.“

Der FC 07 will sich für das 1:3 im Hinspiel revanchieren

Der FC 07 sinnt auf Revanche, denn das Hinspiel in Albstadt gewannen die körperlich robust auftretenden Schwarzwälder mit 3:1. Nach dem wichtigen 1:0-Heimerfolg gegen Seedorf soll nun der zweite Dreier in Folge her. Doch einfach wird das nicht. Denn formstark präsentierte sich gastgebende Maric-Elf in den zurückliegenden beiden Wochen auf jeden Fall. Vor Wochenfrist gelang nach 0:3-Rückstand noch ein bemerkenswertes 3:3-Unentschieden gegen den Tabellenzweiten SG Empfingen, und am vergangenen Wochenende ein 1:0-Erfolg beim SV Zimmern.

Sieg gegen Seedorf war gut für das Selbstbewusstsein

Doch der kickende FC 07-Coach Samed Akbaba gibt sich durchaus selbstbewusst vor der Partie: „Der Sieg gegen Seedorf hat sehr gut getan, natürlich auch für unser Selbstbewusstsein. Deshalb fahren wir mit breiter Brust nach Schwenningen. Beeindruckend war für mich, vor allem wie sich meine Mannschaft über 90 Minuten präsentiert hat. Das gibt mir Hoffnung auch für die nun anstehende Partie beim BSV.“

„Wir kennen die Stärken und Schwächen des Gegners“

Akbaba hat sich den Gegner angesehen. „Wir kennen die Stärken und Schwächen von Schwenningen und haben uns im Training intensiv darauf vorbereitet“, sieht der Albstädter Übungsleiter sich und sein Team gewappnet. „Wir wollen mit drei Punkten nach Albstadt zurückkehren, um gleichzeitig einen weiteren Schritt zu gehen und uns so schnell wie möglich sich aus der unteren Tabellenhälfte abzusetzen.“ Doch Akbaba ist klar: „Wenn wir dort etwas holen wollen, müssen wir hochkonzentriert in allen Mannschaftsteilen agieren und effektiv unsere Torchancen nutzten - die wir mit Sicherheit auch bekommen werden.“