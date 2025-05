Fußball Landesliga 3: Der FC 07 Albstadt setzt seine Serie gegen Tuttlingen fort

FC 07 Albstadt – SC Tuttlingen 3:2 (3:1). Der FC 07 Albstadt ist auch im vierten Spiel in Folge ungeschlagen geblieben. Doch der insgesamt 13. Saisonsieg der Albstädter Landesligakicker hing sprichwörtlich am sogenannten „seidenen Faden“: Nach einem wahren „Blitzstart“ der Nullsiebener mit drei Toren Vorsprung nach 25 Minuten durch einen Doppelpack von Samed Güngör (3./8.) und Denis Mazrekaj (24.)war es am Ende mit 3:2 noch eine „enge Kiste“.

Hätte aber nicht sein müssen, kurz nach Wiederanpfiff zur zweiten Spielhälfte, hatte Denis Banda und Denis Mazrekaj die Doppelchance wohl zur endgültigen Spielentscheidung für die gastgebenden Sportstädter , doch SC04- Keeper Simon Kapuscinski und eine vielbeinige Tuttlinger Abwehr verhinderten zweimal den vierten Treffer (48.) der Blau- Weißen.

So wurde es noch einmal eng: SC-Torjäger Buba Camara stellte fünfzehn Minuten vor Ende schließlich die Partie auf 3:2 (75.). Davor hatte der Gast schon weitere Großchancen durch Robin Petrowski , dieser hämmerte seinen Freistoß aus 20 Meter an die Albstädter Torlatte (61.); Chris Leitenberger musste gegen den heran stürzenden Stefan Oprea, Kopf Kragen riskieren (71.). Und als der Albstädter Schlussmann auch kurz vor Spielende gegen Esad Kadric (88.) die Oberhand behielt, gab es ein tiefes Durchatmen nach Schlusspfiff beim Gastgeber, alle drei Zähler blieben im Albstadion.

„Am Ende wäre mit Sicherheit ein Unentschieden gerecht gewesen. Die erste Halbzeit, besonders die ersten 30 Spielminuten gehen an uns, die zweite Spielhälfte an Tuttlingen“, bilanzierte der Albstädter Spielertrainer Samed Akbaba. FC 07 Albstadt: Leitenberger; Akbaba, Güngör, Anicito (73. Matur), Maier, Bacher, Nicoletic, S. Cetin, Moser (55. Pasternak), Mazrekaj, Banda (66. Sama). Tore: 1:0, 2:0 Güngör (3./8.), 3:0 Mazrekaj (24.), 3:1 Giesler (25.) 3:2 Camara (75.) Schiedsrichter: Nihat Varlioglu ( Neu- Ulm). Zuschauer: 130.

Den Scher-Kickern gelingt die Revanche

SV Seedorf – TSV Harthausen/Scher 1:2 (0:0). Drei wichtige Zähler im Kampf um den Ligaverbleib hat der TSV Harthausen eingefahren und sich für die 0:3-Niederlage aus dem Hinspiel revanchiert Der erste Durchgang verlief ausgeglichen, so Akin Aktepe, Trainer des TSV Harthausen/Scher, der sogar ein leichtes Plus seiner Mannschaft bei den Möglichkeiten sah. Denn Seedorf tat sich schwer, Lücken in der Gästeabwehr zu finden.

Besser aus der Halbzeitpause kam Harthausen. Nach einem Freistoß köpfte Matthias Endriß quer zu Tim Abt, der zur 1:0-Führung der Gäste traf. Nun erhöhte Seedorf die Schlagzahl und machte Druck. Mit Erfolg: Timmy Haag gelang der 1:1-Ausgleich. Im weiteren Verlauf stand die Defensive des TSV jedoch wieder und überstand die Drangphase der Gastgeber. Dass Seedorf nach Standards anfällig ist, bestätigte sich in der 76. Minute: Nach einer Ecke nutzte Matthias Endriß eine unübersichtliche Situation im Strafraum und brachte die Gäste mit 2:1 erneut in Front. In der Schlussphase drängten die Hausherren auf den Ausgleich. TSV-Torhüter Timo Reinhardt vereitelte dabei eine große Chance der Gastgeber. Dem SVS lief die Zeit davon und so kam auch etwas Hektik auf. In deren Folge sah Harry Föll wegen einer Unsportlichkeit die Rote Karte. TSV Harthausen: Reinhardt; F. Maier (32. Allseits), L. Maier (64. Balci), Rösch, Dahlke (69. Czopiak), Abt, Koch, Gratz, Locher (90.+1 Erbe), Lonis, Endriß. Tore: 0:1 Abt (49.), 1:1 Haag (62.), 1:2 Endriß (76.). Schiedsrichter: Mirko Borjanovic (Betzingen).

Frommern wahrt den Relegationsplatz

SV Nehren – TSV Frommern 1:2 (0:0). Durch den Erfolg hat das Hotz-Team den Vorsprung auf den Lokalrivalen TSV Straßberg auf fünf Punkte ausgebaut. „Das war ein extrem wichtiger Sieg“, sagte Frommerns verletzter Spielertrainer Armin Hotz nach der Partie.

In der ersten Halbzeit erlebten die Zuschauer in Nehren eine offene Partie mit Chancen für beide Mannschaften und klaren Vorteilen für den SV. „Wir haben es noch nicht geschafft, das umzusetzen, was wir uns vorgenommen hatten. Unser Torhüter hat gut gehalten“, so Hotz. So ging es torlos in die Pause.

Nach dem Seitenwechsel waren die Gäste deutlich besser in der Partie, standen kompakter und hatten mehr Spielanteile. Dennoch gingen die Gastgeber durch einen verwandelten Elfmeter von Oliver Traub mit 1:0 (65.) in Führung. „Aber die Jungs haben eine richtig gute Reaktion gezeigt. Es war zu merken, dass ihnen der Sieg gegen Dornhan ihnen Selbstvertrauen gegeben hat.“

Dies zahlte sich aus: Nach einem Foul an Simeon Lindauer gab es erneut Elfmeter; diesmal für Frommern. Anes Kljajic verwandelte sicher zum 1:1 (63.). Aber es sollte noch besser kommen: Nach einer Flanke von Artur Albert köpfte Kljajic zum 2:1 (68.) ein. „Das war aufgrund der zweiten Halbzeit verdient. Wir haben die Führung gut über die Zeit gebracht. Ich bin sehr zufrieden mit der Leistung der Jungs. Sie haben zum zweiten Mal in Folge gezeigt, dass sie gewinnen können.“ TSV Frommern: Mau; Konz, Schmidtke, Staiger, Kljajic (81. Hajra), Lindauer (78. Ezgin), Trickel (66. R. Martaler), Albert, T. MartalerAn. Hotz, Wiedmann (64. Wizemann). Tore: 1:0 Traub (63./Elfmeter), 1:1, 1:2 Kljajic (66. Elfmeter/68.). Schiedsrichter: Felix Braun (Kisslegg).