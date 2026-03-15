Fußball Landesliga 3: „Big Points“ für Seedorf

Der SVS dreht bei Croatia Reutlingen einen 0:2-Rückstand noch in einen 3:2-Sieg und holt wichtige Punkte im Abstiegskampf.
Croatia Reutlingen – SV Seedorf 2:2 (2:0). Der SVS lebt noch und hat nach acht sieglosen Begegnungen und fünf Monaten den Bock wieder umgestoßen! Und Wie: Eine bärenstarke Einstellung in der zweiten Hälfte rissen die Kohlen aus dem Feuer. Dabei fehlte Trainer Emanuele Ingrao – er weilte privat in Hamburg und musste sich die Informationen aus dem hohen Norden per Telefon einholen.