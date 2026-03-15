Fußball Landesliga 3: „Big Points“ für Seedorf

Croatia Reutlingen – SV Seedorf 2:2 (2:0). Der SVS lebt noch und hat nach acht sieglosen Begegnungen und fünf Monaten den Bock wieder umgestoßen! Und Wie: Eine bärenstarke Einstellung in der zweiten Hälfte rissen die Kohlen aus dem Feuer. Dabei fehlte Trainer Emanuele Ingrao – er weilte privat in Hamburg und musste sich die Informationen aus dem hohen Norden per Telefon einholen.

Seedorf wird kalt erwischt Zunächst wurde der SVS von Croatia kalt erwischt und lag nach 25 Minuten bereits 0:2 im Rückstand. Für den Blitzstart sorgte in der 11. Minute Reutlingens Kapitän Vincenzo Giambrone mit dem frühen 1:0 per Schuss. Kurze Zeit später legte Ivan Krajinovic wieder aus dem Spiel heraus sogar den zweiten Treffer zum 2:0 nach (24.). Bis zur Pause kam Seedorf nicht ins Spiel, verhinderte jedoch einen dritten Treffer der Gastgeber.

In der Kabine hatte Spieler-Co-Trainer Harry Föll in der Pause seine Elf neu justiert – mit Erfolg! Denn mit läuferischem und kämpferischen Einsatz startete Seedorf eine sehenswerte Aufholjagd. Bereits nach wenigen Minuten gelang Mario Grimmeißen mit einem abgefälschten Ball am Sechzener der wichtige 2:1-Anschlusstreffer. Kurze Zeit später kam Laurin Huss im Reutlinger Strafraum zu Fall und es gab Elfmeter für die Gäste, den erneut Grimmeißen zum 2:2-Ausgleich (67.) verwandelte.

SVS geht auf drittes Tor

Genug Zeit also in den letzten 25 Minuten, um die Partie noch komplett auf die eigene Seite zu ziehen und mit neuer Dynamik sogar auf den eigenen dritten Treffer zu gehen.

Dieser gelang tatsächlich in der 87. Minute gegen verunsicherte Hausherren: Nach einer Ecke wurde der Ball abgewehrt und David Krizman spitzelte das Leder zum viel umjubelten 3:2 für den SV Seedorf über die Linie.

„Hatten das Quäntchen Glück“

Föll analysierte nach der Begegnung, „dass Reutlingen in den ersten 45 Minuten die bessere Mannschaft war und verdient 2:0 geführt hat. Wir haben in der Pause umgestellt, dann wurde die zweite Hälfte ein komplett anderes Spiel. Wir wollten unbedingt einen Punkt, waren besser im Spiel und hatten diesmal das Quäntchen Glück mal auf unserer Seite, so dass noch drei Chancen zu Toren führten. Im Abstiegskampf war der Sieg wichtig für die Tabelle und für die Moral.“ SV Seedorf: Bender; Ma. Roth, Ja. Roth (90.+1 Glück), Ti. Haag, Grimmeißen (90.+3 Staiger), Ha. Föll, Mauch, Scheck, Krizman, Hauger (84. Hei. Föll), Huss (75. Schädle). Tore: 1:0 Giambrone (11.), 2:0 Krajinovic (24.), 2:1, 2:2 Grimmeißen (53, Elfmeter/67.), 2:3 Krizman (87.). Schiedsrichter: Patrick Fischer (Herrenberg). Zuschauer: 75.