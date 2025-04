TSV Harthausen/Scher – SV Wittendorf (Samstag, 15.30 Uhr). Eine richtungsweisende Begegnung steht für die Scher-Kicker am Samstag auf dem Programm, wenn mit dem SV Wittendorf ein direkter Konkurrent im Kampf um den Klassenerhalt gastiert.

Doch wir haben die Hausherren die 0:3-Derbyniederlage in der Vorwoche beim TSV Straßberg verkraftet? „Wir haben das Spiel besprochen“, sagt Spielertrainer Akin Aktepe. „Ich bin eigentlich nicht so enttäuscht von meiner Mannschaft, sondern sauer auf mich selbst, weil ich nicht früher reagiert und umgestellt habe auf ein anderes System, als ich gemerkt habe, dass uns das Spiel aus der Hand gleitet. Den Jungs kann ich keinen Vorwurf machen, sie haben nur versucht, das umzusetzen, was ich ihnen vorgegeben habe“, nimmt der Trainer die Derbyniederlage auf seine Kappe.

Gäste haben im neuen Jahr erst zwei Punkte geholt

Doch die Partie ist abgehakt; nun richtet sich der Fokus auf das Spiel gegen Wittendorf. Die Gäste aus dem Landkreis Freudenstadt rangieren in der Tabelle hinter Harthausen auf Platz 14 und haben fünf Punkte Rückstand auf den TSV – allerdings zwei Spiele weniger absolviert. Das Team von SVW-Spielertrainer Marco Sumser hat nach der Winterpause erst zwei Punkte geholt; beim 2:2 gegen den TSV Frommern und in der Vorwoche gegen Croatia Reutlingen (2:2).

“Müssen an die Leistungen der erfolgreichen Spiele anknüpfen„

Das Hinspiel in Wittendorf hat Harthausen mit 4:1 gewonnen; doch Aktepe weiß, wenn seine Mannschaft am Samstag punkten will, „müssen wir an die Leistungen der Spiele vor Straßberg anknüpfen und aus einer guten Ordnung heraus in den Zweikämpfen ihre Schwächen eiskalt ausnützen und die daraus resultierenden Chancen konsequent nutzen.“ Denn Wittendorf sei stets bemüht, einen gepflegten Fußball zu spielen. „Zudem haben sie mit Sandro Mihic einen Ausnahmekönner im Team, der auch jeder anderen Mannschaft gut zu Gesicht stehen würde. Seine Kreise müssen wir einschränken und gut auf ihn aufpassen.“

Personell herrscht bei den Scher-Kickern ein Kommen und Gehen: Fraglich ist der Einsatz von Fabian Maier, der angeschlagen ist. Dafür dürften wohl Philipp Koch und Leonhard Gauggel wohl wieder einsatzbereit sein. „Vielleicht reicht es auch bei Tunay Balci zu einem Kurzeinsatz“, so Aktepe. „Ich bin guter Dinge, dass wir eine schlagkräftige Mannschaft auf den Platz schicken.“