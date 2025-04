Fußball Landesliga 3: Auf den TSV Straßberg wartet ein schwerer Brocken

1 Im Hinspiel erkämpfte der TSV Straßberg ein 0:0-Unentschieden gegen den VfB Bösingen. Foto: Kara

Der VfB Bösingen ist vor dem Gastspiel der Schmeienkicker am Samstag um 15.30 Uhr in bestechender Form. Das Kleiner-Team drücken Personalprobleme.









VfB Bösingen – TSV Straßberg (Samstag, 15.30 Uhr). Eine richtiger Brocken wartet auf den Tabellenvorletzten beim Gastspiel in Bösingen: Der VfB belegt Rang vier in der Tabelle uns ist in guter Form: Am vergangenen Wochenende spielte das Team von VfB-Coach Peter Leopold beim Dritten VfL Nagold 4:4-Unentschieden; vergeigte dabei aber eine 3:0 und 4:2-Führung; besser machte es der Heimatverein von Nationalspieler Joshua Kimmich am Mittwochabend im Nachholspiel beim SV Wittendorf. Mit 5:0 deklassierte der VfB den abstiegsbedrohten Aufsteiger; alle Treffer gingen auf das Konto von Marius Müller und Marius Beiter, der mit einem Dreierpack auch die Führung in der Torjäger-Rangliste der Landesliga Staffel III übernahm.