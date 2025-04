Eine knackige Auswärtsaufgabe wartet am Samstag (15 Uhr) auf den FC 07 Albstadt beim heimstarken VfB Bösingen.

„Der VfB Bösingen zählt nach meiner Einschätzung auf jeden Fall zu den Topmannschaften der Liga. Es wird eine schwierige Aufgabe“, weiß der Albstädter Spielertrainer Samed Akbaba.

Schwierige Aufgabe wartet auf das Akbaba-Team

Doch keinesfalls erfolgt bereits vor Spielbeginn eine sportliche „Kapitulationserklärung“ – ganz im Gegenteil: „Wir wollen auf jeden Fall punkten. Dafür müssen wir aber hart arbeiten“, weiß der FC-Coach, und er verweist auf die etwas engen Platzverhältnisse in Bösingen: „Dieses Rasenspielfeld kenne ich gut. Ich habe vor Jahren damals in der Verbandsliga darauf gespielt, es ist ziemlich klein.“ Dies soll aber keine Ausrede sein. „Beide Mannschaften müssen darauf spielen, Bösingen ist ihn logischerweise besser gewohnt als wir. Trotzdem, wenn wir dort was holen wollen, muss in allen Mannschaftsteilen hochkonzentriert agiert werden. Wir müssen auf holprigem Spielfeld zurechtkommen, und es gilt einfach die Zweikämpfe anzunehmen.“

Die Favoritenrolle liegt bei den Gastgebern

Die Favoritenrolle obliegt den Gastgebern. Mit aktuell 34 Punkten auf der Habenseite, hat Bösingen satte zehn Punkte mehr als der FC 07 auf dem Konto. Mit einem Spiel weniger als Rottenburg und Empfingen auf Platz eins und zwei hat Bösingen nach wie vor durchaus noch gute Chancen, aktiv in den Kampf um den Verbandsligaaufstieg einzugreifen. So dürfen die Nullsiebener nicht mit „vorösterlichen Geschenken“ des VfB rechnen. Die Hausherren sind seit drei Spielen ungeschlagen. Zuletzt bestritt Bösingen das Traditionsduell beim SV Zimmern, das 1:1 endete. Bereits vor dem Spiel verletzte sich VfB-Torhüter Ron Armbruster. Sein Vertreter im Gehäuse, Patrick Knöpfle, flog dann im Spiel zu Unrecht vom Platz. Der Schiedsrichter gestand nach der Partie einen Wahrnehmungsfehler ein. Nun sind die Bösinger gespannt, wie das WFV-Sportgericht entscheidet. Davor machte das Team von VfB-Trainer Peter Leopold bei der SG Empfingen einen 1:3-Rückstand noch wett und holte beim 3:3 einen Punkt, nachdem zuvor ein 2:1-Erfolg gegen den SC Tuttlingen gelungen war.

Nullsiebener brauchen Punkte

Dagegen holten die Nullsiebener aus den vergangenen drei Spielen nur einen Sieg beim 2:0 im Derby gegen den TSV Straßberg. Beim Tabellenvorletzten TSF Dornhan reichte es nur zu einem 0:0, und am vergangenen Wochenende setzte es eine 0:1-Heimniederlage gegen den SV Nehren. Und so geht es für Albstadt in den nächsten Spielen darum, möglichst schnell die Punkte für den Klassenerhalt zu sammeln.

Ob dies am Sonntag in Bösingen gelingt? „Die Favoritenrolle geht ganz klar an Bösingen“, sagt Akbaba und verweist auf die starke Abteilung Attacke der Schwarzwälder: „In der Offensive sind sie gut besetzt. Sie haben Thorsten Müller zwei gefährliche Spieler vorne drin, die wissen wo das Tor steht.“

Personallage hat sich etwas entspannt

In Sachen Personal hat sich die Lage etwas entspannt. Bis auf eine Ausnahme: „Tamer Matur hat sich wieder am Oberschenkel verletzt. Dagegen sind Kaan Altinsoy und Semih Cetin wieder dabei, ich bin auch wieder fit“, sagt Akbaba vor der Partie in Bösingen.